Partidos de la Copa Sudamericana hoy, jueves 30 de mayo: horarios, TV y cómo ver online

Este jueves 30 de mayo finaliza la sexta y última fecha de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2024 con cuatro partidos y se definen las zonas B y E. Hasta el momento se desarrollaron 90 de los 96 encuentros programados para esta instancia en la que compiten 32 clubes de Sudamérica. Están pendientes Internacional vs. Real Tomoyapo de Bolivia y Delfín de Ecuador, suspendidos en su momento por las inundaciones que afectaron al sur de Brasil, y, por eso, el grupo C tiene solo su clasificado a octavos de final (Belgrano de Córdoba) y resta conocerse quién irá al repechaje.

En esta jornada no se presentan clubes de la Argentina. En el primer turno juegan Athletico Paranaense vs. Sportivo Ameliano de Paraguay y Danubio de Uruguay vs. Rayo Zuliano de Venezuela mientras que, después, lo hacen La Calera de Chile vs. Alianza de Colombia y Cruzeiro vs. Universidad Católica de Ecuador.

Cronograma del 30 de mayo de la Copa Sudamericana

19: Athletico Paranaense vs. Sportivo Ameliano (DSports).

19: Danubio vs. Rayo Zuliano (ESPN 2 y Star+).

21: La Calera de Chile vs. Alianza de Colombia (DSports)

21: Cruzeiro vs. Universidad Católica de Ecuador (ESPN 2 y Star+).

Los integrantes de cada zona se enfrentan todos contra todos en formato de ida y vuelta -seis partidos para cada uno- y el líder avanza a octavos de final. Los escoltas, por su parte, jugarán un repechaje contra los terceros de la Copa Libertadores y cada uno de los ganadores clasificará a la ronda de 16 equipos. Desde entonces, habrá cruces de ida y vuelta hasta definirse los finalistas para el partido que tendrá lugar el 23 de noviembre.

Hasta el momento, los equipos que se clasificaron a octavos de final son Independiente Medellín, Belgrano, Fortaleza, Corinthians, Lanús y Racing. Los que deberán jugar 16avos son Always Ready de Bolivia, Boca, Racing de Uruguay, Cuiabá y Bragantino.

Los máximos campeones del certamen son, con dos estrellas cada uno, Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador). Varios clubes festejaron una vez: Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú).

