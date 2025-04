Partidos de la Copa Sudamericana hoy martes 1° de abril

Este martes comienza la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2025 con seis partidos correspondientes a la primera fecha: de los argentinos, hacen su debut Independiente y Unión de Santa Fe. Los encuentros se transmiten por diferentes señales de ESPN y DSports, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en la plataforma digital Disney+ y su versión Premium se emiten también los encuentros de ESPN. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos clubes se presentan a las 19 (hora argentina). El Rojo visita a Nacional Potosí en la altura de Bolivia por el Grupo A mientras que el Tatengue recibe a Cruzeiro de Brasil. En simultáneo, juegan Boston River vs. Guaraní en Uruguay y Deportes Iquique vs. Caracas en Chile. La jornada culmina desde las 21.30 con Once Caldas vs. Fluminense en Colombia y Cienciano vs. Atlético Mineiro en Perú.

Cronograma del martes 1° de abril de la Copa Sudamericana 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

19: Nacional Potosí vs. Independiente (ESPN y Disney+).

19: Unión de Santa Fe vs. Cruzeiro (DSports).

19: Boston River vs. Guaraní (DSports+).

19: Deportes Iquique vs. Caracas (ESPN 2 y Disney+ Premium).

21.30: Once Caldas vs. Fluminense (DSports).

21.30: Cienciano vs. Atlético Mineiro (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Los partidos de este martes 1° de abril en la Copa Sudamericana 2025 Canchallena

De la etapa de grupos del segundo torneo en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) participan 32 equipos que se dividieron en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno y se enfrentan todos contra todos a dos rondas. Tras seis partidos, el líder de cada zona avanzará a octavos de final mientras que sus escoltas irán a un playoff contra clubes que decantarán de la Copa Libertadores (los terceros de cada grupo).

Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa con encuentros de ida y vuelta hasta la definición que se desarrollará el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador) / Boca Juniors / Independiente / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) - 2

Lanús / River Plate / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal / San Lorenzo / Defensa y Justicia / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing - 1

LA NACION