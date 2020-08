El francés a punto de sumergirse en el Mediterráneo. Crédito: Instagram

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, tiene motivos para seguir festejando. Es que, aunque el equipo que dirige quedó eliminado de la Champions League en los octavos de final, el conjunto merengue se quedó con la Liga de España mientras su rival, Barcelona, transita una crisis que se vio profundizada por la derrota de 8-2 ante Bayern Múnich.

Por eso, el técnico francés de 48 años, casi como de costumbre, viajó a Ibiza con su familia para disfrutar, entre otras cosas, de paseos en yate por el Mediterráneo y de chapuzones en el agua turquesa.

El descanso de la familia Zidane fue capturado por la prensa local, que difundió imágenes de Zinedine, Luca y Enzo en la embarcación. También se distinguió a Véronique, la esposa de Zizou, y a Marina, la novia de Luca, quien compartió además una foto con él.

No es la primera vez que el francés elige Ibiza para descansar. El año pasado la familia también viajó a la isla, donde se tomó impecables postales grupales.

Mientras descansan, los hijos de Zidane -y él mismo- se preparan para volver a las canchas, cada uno en su respectiva posición: Enzo (25) forma parte de Unión Deportiva Almería, de Segunda División; Luca (22), que acaba de dejar Real Madrid todavía no tiene club; y Théo (18), quien no se distinguió en las fotos difundidas, está en la sub-19 del club que dirige su papá. En cuanto al más chico, Elyaz (14), aún no fue fichado por ninguna institución.