Paul Pogba y su drama contra la depresión: “Empezó cuando estaba con José Mourinho en el Manchester United”

Sin dejar nada por decir y con toda la entereza, el futbolista de Manchester United Paul Pogba habló sobre su lucha contra la depresión. En la previa de la fecha FIFA que tendrá muchas definiciones, sobre todo en Europa. El mediocampista habló con el diario francés Le Figaro y comentó sobre uno de los momentos más duros que le tocó transitar en su vida y en su carrera.

Antes de la disputa de los dos partidos amistosos que deberá afrontar el seleccionado francés ante Costa de Marfil y Sudáfrica, Pogba reveló en una entrevista ante el medio Le Figaro en momento en el que empezó con su depresión: “Personalmente, empezó cuando estaba con José Mourinho en el Manchester United. A veces no sabes cómo estás, sólo quieres aislarte y estar solo, pero son señales inequívocas”. Sobre su relación con el entrenador, también detalló: “Una vez tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé”.

Paul Pogba, del Manchester United, contó cómo sufrió depresión durante la etapa en la que José Mourinho pasó por los Diablos Rojos

El futbolista de 29 años pasó por estos cambios de ánimo durante el 2018, cuando protagonizó algunos altibajos con el técnico portugués en el United: “A veces no sabes que estás deprimido, solo quieres aislarte, estar solo, y esas son señales claras”. Además, admitió cómo se sentía en los momentos más duros de su carrera, una depresión de la que “no hablamos”. “Te preguntas si tienes la culpa porque nunca lo has vivido en momentos de tu vida”, dijo.

Pogba también se refirió a los síntomas y sobre eso profundizó: “Inevitablemente lo sentirás en tu cuerpo, en tu cabeza, y puede que lleves un mes, incluso un año, en el que no te encuentres bien. Pero no te atreves a decirlo, por lo menos públicamente”. Otro aspecto que reveló fue: “Todo está en la cabeza, la mente lo controla todo y todos los deportistas de élite pasan por estos momentos, pero pocos hablan de ello”, reconoció.

Paul Pogba junto a José Mourinho, en Manchester United Marc Atkins - Getty Images Europe

El volante de Manchester añadió que la riqueza personal y la aclamación que supone ser un futbolista profesional no impide que los jugadores pasen por momentos difíciles. “Te haces preguntas, te cuestionas si tienes la culpa porque nunca has experimentado estos momentos en tu vida. Ganamos mucho dinero y no nos quejamos la verdad, pero eso no impide que pasemos por momentos más difíciles que otros, como todo el mundo en la vida”, reflexionó.

Luego contó cómo logró salir de esa situación de vacío. Sus seres queridos fueron factores indispensables en ese momento: “Me centro en mi familia, mis amigos. Cuando no puedo hacerlo solo, hablo mucho con ‘Tonton Pat’ (Patrice Evra), exjugadores que han pasado por esto, porque te entenderán enseguida. Hablar, ser escuchado, sacar toda esa rabia y depresión que te carcome es obligatorio para mí. En el fútbol no somos superhéroes, solo seres humanos”.