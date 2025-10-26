Paulo Dybala marcó el gol para que Roma siga como líder y se lo dedicó a su futuro bebé

Con un gol de Paulo Dybala, Roma se impuso este domingo 1-0 en Sassuolo y cerrará la octava jornada de Serie A como líder del campeonato junto a Napoli. El conjunto giallorosso, que venía de una derrota de local ante Inter de Milán, logró su sexta victoria en la liga gracias al campeón del mundo, que marcó a los 16 minutos de la primera etapa.

Después de anotar se fue corriendo hacia una de las esquinas del campo para realizar una dedicatoria muy especial: el cordobés se guardó la pelota debajo de la camiseta para figurar una panza agrandada (esta vez con un curioso diseño blanco con letras verdes) y se metió el pulgar en la boca como si fuera una mamadera, en una clara señal a su esposa, Oriana Sabatini, que está embarazada del primer hijo de la pareja.

“Mi esposa me estaba presionando”, afirmó entre risas Dybala, quien jugó hasta los 21 minutos de la segunda etapa, cuando fue sustituido por su compatriota Matías Soulé.

¡GOL DE LA JOYA Y DEDICATORIA PARA LA JOYITA! Paulo Dybala cazó el rebote y marcó el 1-0 de Roma ante Sassuolo.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/35nUj0q5c7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

La Joya, que atravesó una temporada 2024/25 marcada por las lesiones, aprovechó el rechazo del arquero de Sassuolo tras un disparo de Bryan Crisatante para rematar y anotar su segundo gol, tras un penal convertido en la derrota del jueves contra el Viktoria Pílsen en Europa League (1-2).

En este caso, su gol sí sirvió para sumar de a tres, puntos con los que los romanos llegan a los 18 puntos, los mismos que Napoli, que había vencido la víspera al Inter 3 a 1 en el partido más destacado del fin de semana y que tuvo el cruce entre Lautaro Martínez y su exDT, Antonio Conte. Pero el equipo napolitano, vigente campeón, es líder gracias a su mejor diferencia de goles (+7 por +5 para la Roma).

“Son tres puntos importantes, sabíamos que podíamos ponernos líderes antes de este partido, pero no nos precipitamos, el campeonato todavía es muy largo”, avisó Dybala.

La felicidad de Dybala luego anotar el único gol de Roma ante Sassuolo Gianni Santandrea� - LaPresse via ZUMA Press�

Tras el partido hubo un gran elogio del DT Gian Piero Gasperini sobre el delantero argentino. “Dybala es un delantero extraordinario de 15 goles por temporada sin penales. Debe pensar en hacer su mejor temporada. En ciertos momentos su calidad nos ayuda a salir de situaciones difíciles”.

Bajo las órdenes de Gasperini desde julio, la Roma apenas recibió goles (3), lo que la convierte en la mejor defensa del campeonato, aunque tampoco cuenta con números espectaculares en ataque (convirtió 8).

Otra particularidad de la Roma esta temporada es que obtiene mejores resultados como visitante que en el estadio Olímpico. Las cuatro derrotas en esta temporada, dos en campeonato y otras dos en Europa League, han llegado en Roma. “Estoy muy satisfecho, porque el equipo ha reaccionado bien tras dos derrotas (contra Inter y Viktoria Pílsen) esta semana. La prioridad ahora es volver a ganar en nuestra cancha, hay que recompensar a nuestros tifosi. En casa, tenemos que ser más eficaces”, manifestó Gasperini tras la victoria en declaraciones reproducidas por la agencia AFP.

Lo mejor de la victoria de Roma

Localía frágil

Otra particularidad de la Roma esta temporada es que obtiene mejores resultados como visitante que en el estadio Olímpico. Las cuatro derrotas sufridas esta temporada, dos en campeonato y otras dos en Europa League, ocurrieron en Roma.

“Estoy muy satisfecho, porque el equipo reaccionó bien tras dos derrotas (contra Inter y Viktoria Pílsen) esta semana. La prioridad ahora es volver a ganar en nuestra cancha, hay que recompensar a nuestros tifosi. En casa tenemos que ser más eficaces”, manifestó Gasperini tras la victoria.

El Inter retrocedió al cuarto puesto (15 puntos) con tres puntos menos que la dupla líder y dos que su clásico rival, Milan.

Santi Castro ya metió una tremenda volea y la pelota viaja a la red: será un golazo de Bologna ante Fiorentina Massimo Paolone� - LaPresse�

Con una volea espectacular del argentino Santiago Castro, Bologna le ganaba 2 a 0 a Fiorentina en Firenze, pero debió conformarse con un empate luego de dos penales sancionados en favor del equipo violeta.

El chico de 21 años, surgido en Vélez, conectó de primera una pelota que fue y vino varias veces del área local, siempre por arriba. Hasta que el bonaerense la calzó con todo el botón derecho e infló la red con la potencia que le dio al balón.

El gol de Santi Castro y lo mejor del partido

Con esa igualdad, Bologna quedó en el quinto puesto con 14 puntos, pero malogró la chance de pasar a Inter (15).