Paulo Dybala: jugar de 9, estar siempre y proponerle cosas a Lionel Scaloni

Paulo Dybala se refirió a la posición en la que el entrenador Lionel Scaloni prefiere que juegue Fuente: AP

"Significa todo para mí. De niños, todos queremos estar ahí y representar a nuestro país". Eso dijo Paulo Dybala cuando se le preguntó qué es para él el seleccionado argentino de fútbol, en el que viene teniendo más participación pero también bajo nivel, como se vio en la reciente gira por Europa (2-2 con Alemania y 6-1 a Ecuador).

El cordobés, en un diálogo con DirecTV, contó además que les dejó bien en claro a los directores técnicos del equipo nacional su anhelo de ser convocado todas las veces posibles. "Siempre que he tenido la posibilidad de hablar con los entrenadores que me han tocado, les he dicho lo que yo siento y las ganas de estar en cada partido".

Un tema en que siempre se pone el foco cuando se trata del atacante de Juventus es su posición en la cancha. Dybala aludió a lo que pretende de él Lionel Scaloni, el seleccionador argentino. "Siempre me dijo que quiere que juegue de 9, que es lo que hago en mi club. Desde que empecé en Instituto, muchas veces jugué en esa posición. Le dije que no tenía ningún problema en hacerlo. Jugando de 9 me siento cómodo", agregó.

A pesar de su nula experiencia, Scaloni fue ungido sucesor de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia, aunque es confirmado de tanto en tanto por la AFA para dirigir por un tiempo más a la Argentina. Al menos, el DT siempre contó con el respaldo de sus dirigidos. Como lo dejó en claro Dybala. "Él fue siempre directo con nosotros. Siempre hubo buena comunicación entre los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico. Cuando en algunas cosas no estamos de acuerdo, cuando el equipo tiene alguna idea sobre algo, siempre están dispuestos a escucharnos y a compartir ideas. Eso es importante. Ellos supieron hacer bien esto, y por eso el grupo les ha respondido bien", declaró el cordobés.

Que, ciertamente, no termina de afirmarse en el conjunto celeste y blanco. Quiere afirmarse, no lo consigue e insiste. Su deseo es ser parte. "El entrenador va a ir viéndolo. En este momento quiere ver jugadores y no tiene el equipo con el que jugará la Copa América ni la eliminatoria en marzo. Yo creo que tengo que llegar bien para esas fechas y mostrarle al entrenador las ganas de tengo de estar y de jugar", concluyó Dybala.