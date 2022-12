Paulo Dybala sonríe, aunque sabe que podría irse de Doha sin patear una pelota

escuchar

DOHA (Enviado especial).- “¡Dile que te ponga hoy!”. Con su habitual desparpajo, Catherine Fulop, la suegra de Paulo Dybala, bromeaba sobre los mensajes que le pasa a su yerno durante el Mundial. Lionel Scaloni todavía no le hace caso a la simpática venezolana.

Hace exactamente 23 días, cuatro jugadores llegaron a último momento a Abu Dhabi y se fueron desde el aeropuerto hasta la práctica en el estadio Al Nahyan antes del amistoso con Emiratos Árabes Unidos. El entrenamiento ya estaba en su etapa final cuando ingresaron Joaquín Correa, Nicolás González, Lautaro Martínez y Dybala. A todos los saludaron con entusiasmo, pero con el delantero de Roma había algo especial. Cristian Romero lo abrazó largamente, se dijeron cosas al oído, reían. Estaban muy felices. Todos saben exactamente el esfuerzo y el trabajo especial que hizo para recuperarse de un desgarro y llegar al Mundial de Qatar 2022... para no jugar (por ahora) ni siquiera un minuto .

Messi, sonriente, llega al estadio acompañado por Leandro Paredes y Paulo Dybala para el encuentro con Australia

Eso no lo desanima. Al contrario. En cada aparición pública, en las sesiones abiertas a la prensa en la Universidad de Qatar o en las canchas, durante los partidos, siempre se lo ve sonreír. En su día libre, pasó algún tiempo con su pareja, Oriana Sabatini, que llegó a Doha en los últimos días.

Y sobre su situación en el equipo... De aquellos cuatro que se mencionaron al comienzo, dos fueron desafectados (Correa y González) y uno perdió la titularidad (Lautaro Martínez). Dybala todavía no pisó una cancha, y sin embargo pasa contento hasta por la zona mixta tras los partidos, aunque nunca se detuvo a conversar con la prensa. No es protagonista, sabe que no es su turno para hablar.

Algo similar le había ocurrido en Rusia 2018, cuando Jorge Sampaoli lo hizo ingresar apenas 22 minutos, en lugar en Enzo Pérez, cuando la Argentina perdía con Croacia por 1 a 0 (luego fue 3-0). Fue figura de Juventus, es uno de los máximos goleadores extranjeros en el fútbol italiano… y sin embargo, en dos mundiales, casi no pudo jugar.

Paulo Dybala en la práctica de la selección Aníbal Greco - La Nación

No es el único del plantel. Tampoco entró Ángel Correa, todavía, ni los dos arqueros suplentes (Franco Armani y Gerónimo Rulli). Lo de los arqueros, es normal. Lo de Correa, se entiende dado que no estaba en la lista original de 26 y aprovechó la oportunidad por los desafectados por lesión (aunque Thiago Almada ya se dio el gusto de jugar unos minutos contra Polonia). En el caso de Dybala, la situación tiene una explicación muy puntual: Lionel Messi .

“Es difícil jugar con Messi”, dijo en 2017 la Joya, una frase que le generó algún dolor de cabeza por la interpretación rebuscada que se le otorgó. La realidad es que en el caso de él, es estrictamente cierto. Y no conlleva malicia. Sus prestaciones en la cancha se desarrollan en lugares y situaciones similares a las del capitán argentino. Dicho así, tal vez no suele a la comparación innecesaria. ¿No pueden convivir? Sí, por supuesto. Pero es más difícil que en otros casos. Se superponen.

Paulo Dybala festeja su gol en la Finalissima con Italia, el 1° de junio de este año; en aquella serie, ante los italianos y ante Estonia jugó sus dos últimos partidos con la selección

Sólo cuatro jugadores actuaron en los 360 minutos de los cuatro partidos de la Copa del Mundo: Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y… Lionel Messi. Otra de las razones por las que no se le abrió un espacio.

De cualquier manera, no deja de ser extraño que no hayan recurrido a él. Scaloni, principalmente por los problemas originados tras el debut decepcionante ante Arabia Saudita, rotó muchísimo el equipo. Avanzó tanto sobre los cambios que tocó piezas emblemáticas, como Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Pero aun dentro de ese panorama no le dio una oportunidad a Dybala .

El nombre del atacante de Roma fue mencionado al principio del Mundial, cuando se suponía que ante un rival de menor jerarquía como los sauditas (paradójicamente con quien se produjo la única derrota), el entrenador podía encontrar una alternativa más ofensiva al reemplazo de Giovanni Lo Celso. Al final entró Papu Gómez.

La lesión en Roma fue la que puso en duda su presencia en la lista de 26; al final Scaloni lo convocó, pero aún no lo vio con ritmo como para jugar SILVIA LORE - Getty Images Europe

Más adelante, cuando se lesionó Di María ante Polonia, también se supuso que podría ser su ingreso una solución a esa ausencia. En uno de los días previos, ensayó con él en la posición. Pero al final otra vez jugó Papu Gómez.

A medida que aumenta la exigencia respecto del nivel de los adversarios, más defensivo se va a volver el equipo y, menos oportunidades tendría de jugar. Al menos eso es lo que parece. Así lo mencionó el mismo Scaloni antes de empezar el torneo. “Los Mundiales los ganan los equipos inteligentes, los que saben cuándo atacar y cuándo defender. Raramente gana uno que avasalla o que está continuamente en campo contrario. Hay que saber atrincherarse”.

Dybala con Cristian Romero, uno de sus mejores amigos dentro de la selección Instagram: @cutiromero2

Un mensaje para nada estimulante para aquellos que esperan verlo a Dybala. Ahora parece que si Scaloni recurre a él será como cuando lo puso Sampaoli en Rusia, en una derrota y cuando esté necesitado de alguna pincelada salvadora. También podría serlo en un partido definido en favor de la Argentina con amplitud, para no pensar sólo la opción pesimista. O tal vez Scaloni sorprenda otra vez y lo haga jugar contra Países Bajos por los cuartos de final, este viernes, a las 16 (las 22 locales), en el estadio Lusail.

Aunque es difícil. En un Mundial tan parejo y con un equipo argentino que pasó por tantos altibajos… no sería raro que la Joya se vaya de Doha sin tocar una pelota .