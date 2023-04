Valentín “Taty” Castellanos: lo que dijo tras su póquer contra Real Madrid y qué titularon los diarios españoles sobre la hazaña del argentino

escuchar

El mendocino Valentín Castellanos hizo historia. Tanto en su club, el humilde Girona, como en la liga española. Se convirtió en apenas el décimo futbolista en hacerle ¡cuatro! goles a Real Madrid en un solo partido, el primero en lograrlo en el campeonato local en 76 años y en apenas el segundo argentino en conseguirlo, después de lo que realizó Diego Milito en 2006. Ese póquer, decisivo para el 4-2, probablemente sea recordado en el futuro como uno de los momentos más impactantes de la historia del equipo del este de Cataluña, y todos los protagonistas de la noche dejaron claro de que son conscientes de la magnitud de lo sucedido.

“Taty” fue el primero en pronunciarse una vez que finalizó el encuentro, dejando en claro el valor que conlleva la hazaña del martes. “Una noche soñada para mí, para el equipo y para la gente. Hicimos un gran partido desde el minuto uno. Sabíamos que era uno de los mejores rivales del mundo, que teníamos que estar concentrados los 95 minutos que teníamos que jugar”, destacó.

Lo que dijo Castellanos después de su póquer

Al analizar las claves detrás de la victoria, el mendocino contó que Girona había analizado en lo previo las debilidades del conjunto madrileño, en particular al salir de contraataque: “Habíamos trabajado en la semana, muchos centros. Sabíamos que se podía hacerle daño por ahí. Al Madrid no se le puede hacer daño siempre; tenés que estar concentrado los 95 minutos para ver dónde puede darse. Tuvimos mucho la posesión; eso fue importante. Todos hicieron un gran partido”, destacó Castellanos, que agregó sobre la reacción de sus seres queridos: “Recién le mandé un mensaje a mi mamá y unos amigos, que justo me habían escrito. Me está explotando el celular, la verdad”.

Compacto del desempeño de Castellanos contra Real Madrid

Además, recordó también el otro partido en el que había encontrado el arco cuatro veces, un 6-0 de New York City FC contra Real Salt Lake en la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos. No obstante, el delantero señaló que no tiene punto de comparación: “Había marcado en la MLS hace un año, más o menos. Pero esto es otra liga, contra uno de los mejores del mundo. Son ligas diferentes. Necesitábamos la victoria, por eso tiene ese plus de disfrute. Ya era un sueño hacerle un gol al Madrid, así que conseguir cuatro era inimaginable”.

"ME ESTABA EXPLOTANDO EL CELULAR" 📱



Taty Castellanos contó que habló con su madre y amigos tras una noche histórica frente al Real Madrid. 4️⃣⚽ pic.twitter.com/uz8CF0TpgJ — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 25, 2023

En medio de la euforia por el registro, cuesta pensar que hace apenas 15 días Castellanos pasó por una experiencia totalmente opuesta, la del goleador que falla una ocasión muy favorable y sufre el escarnio público. En el 0-0 ante Barcelona en el Camp Nou, a los 10 minutos del segundo tiempo picó al vacío por el centro del campo para recibir una asistencia y correr libremente 20 metros; cuando quedó frente al arquero Marc-André Ter Stegen abrió demasiado su pie derecho y definió muy desviado, cuanto tenía la opción de un pase a un compañero para que definiera solo frente al arquero alemán. Los futbolistas de Girona se agarraban la cabeza. Más tarde Castellanos fue reemplazado por el uruguayo Cristhian Stuani y en su salida ya se lo veía muy compungido. Luego, el director técnico Michel admitió que Castellanos no consiguió contener el llanto en el vestuario.

Aquel gol fallado ante Barcelona

En las redes sociales el mendocino recibió críticas feroces, por lo cual decidió cerrar sus cuentas de Twitter e Instagram. Cuando este martes le recordaron que había pasado de villano a héroe, se limitó a responder: “Es la vida, siempre da revancha. A veces vivimos de la irrealidad de las redes sociales, que quieren dañar a las personas con mensajes que hacen mal. Lo importante es tener los pies sobre la tierra y estar rodeado por gente que me pueda hacer bien, como mi familia, los compañeros y el cuerpo técnico”.

Hace apenas dos semanas, Castellanos había tenido un desempeño errático frente a Barcelona, motivo por el cual fue insultado severamente en las redes sociales. Joan Monfort - AP

Del lado madrileño, la reacción fue de estupor y de vergüenza deportiva. El entrenador Carlo Ancelotti improvisó un discurso infrecuente en la conferencia de prensa: “Pedimos disculpas, hoy el equipo no ha jugado. Entiendo que el aficionado esté dolido, como nosotros, pero sabe que daremos lo mejor en la final de la Copa del Rey y contra Manchester City”, aludió a Osasuna y a la semifinal de Champions League.

El diario catalán Sport se enfocó en la caída de Real Madrid, una "humillación", causada por los "cuatro goles del 'Taty' Castellanos".

Por otra parte, como era de prever, la prensa deportiva española se hizo eco de la noche histórica de Taty. Mundo Deportivo eligió hacer un juego de palabras y tituló “¡FantTATYco!”; además, calificó al póquer como “épico” y calificó al conjunto madrileño como “desquiciado”. El diario Marca fue igual de categórico al diagnosticar lo hecho por el campeón defensor de España como producto de una “desconexión” y tildar de “bochorno” lo realizado por un Madrid “apático”. En tanto, As habló de “una fiesta y una verbena”. El catalán Sport, por otra parte, usó un fondo negro parcial en una tapa que grita “¡Humillación!” y tiene una pequeña referencia a la hazaña del argentino.

LA NACION