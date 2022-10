Paulo Futre: la leyenda del fútbol portugués que dice haber pedido solo dos autógrafos en su vida: ambos zurdos y argentinos

Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos.



Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87.



Hoy he pedido el segundo a Leo Messi. pic.twitter.com/4MrtIsq84N