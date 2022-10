Lionel Messi: “Seguramente el de Qatar será mi último Mundial”

A 45 días del comienzo del Mundial Qatar 2022, Lionel Messi brindó una entrevista televisiva en la que habló de su “último Mundial” y del estado favorable en que la Selección Argentina llegará a la Copa del Mundo, aunque advirtió: “No somos los máximos favoritos”.

En diálogo con Star Plus, el futbolista argentino admitió que “cuenta los días” para el próximo 20 de noviembre, cuando empezará a disputarse el Mundial. “La verdad es que hay un poco de ansiedad y de nervios al mismo tiempo. [Pienso] ‘es el último, ¿cómo nos va a ir?’. Por un lado no vemos la hora de que llegue y por otro está el cagazo de querer que nos vaya bien”, reveló.

La frase no pasó desapercibida y entonces llegó la repregunta: “¿Es el último?”. A lo que Messi respondió: “Sí, seguramente sí”.

Una charla con *se pone de pie* Lionel Messi ⚽ pic.twitter.com/tIKNJ27Fcb — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) October 6, 2022

Con relación a las condiciones en las que el seleccionado nacional se encamina hacia el torneo, analizó: “La verdad es que llegamos en un buen momento, por cómo se dieron todas las cosas, con un grupo muy armado y muy fuerte. Pero después en el Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos y por eso es tan difícil y tan especial, porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando y haciendo el camino que uno esperaba”.

Más tarde, ante la consulta de si el equipo argentino es uno de los candidatos a alzarse con la copa, planteó: “No sé si somos los grandes candidatos, pero creo que la Argentina de por sí es candidata siempre, por su historia, por lo que significa y más ahora en el momento en el que llegamos... Pero no somos los máximos favoritos, me parece a mí. Creo que hay otras selecciones que están por encima de nosotros, pero estamos ahí... muy cerquita”.

“Era lo que me faltaba”

En otro tramo de la nota, Messi contó cuáles fueron sus sensaciones tras salir campeón de la Copa América. “No lo podía creer. No sé cómo explicar ese momento. Es como decir: ‘Ya está, se dio’. Era lo que me faltaba, uno de los objetivos que me faltaban para terminar de cerrar todo. Para mí era fundamental poder ganar algo con la selección. Si no, me iba a quedar siempre la espinita esa de las finales perdidas y de no poder consagrarme”, manifestó.

Tras ello, recordó: “Fue una locura hermosa. Nunca lo había disfrutado así y fue una locura cómo lo vivió el país y los días después. Hasta el dia de hoy creo que la gente está loca con la selección e ilusionada con lo que se viene. Por eso está bueno también bajar un poco los deciveles y que no nos creamos que somos los campeones y que le vamos a pasar por encima al que venga”.

En esa línea, cerró: “Hay que ir de a poquito y empezar ganando el primer partido, que es fundamental y creo que marca muchísimo. Más allá de que podamos decir a priori que nos tocó un rival muy asequible, es el primer Mundial para muchos chicos y, quieras o no, esa ansiedad y esos nervios no sabés cómo los van a manejar. Además, va a estar lleno de argentinos y eso va a hacer que uno juegue acelerado. No va a ser fácil, hay que ir de a poquito”.

LA NACION