Los hermanos Gonzalo y Nicolás Higuaín, unidos en una lucha familiar Crédito: @NicolaHiguain

Después de que Gonzalo Higuaín abandonara el hotel en el que estaba haciendo la cuarentena en Italia, el país más afectado por el brote de coronavirus , para viajar a la Argentina, el traslado del centrodelantero de Juventus generó múltiples comentarios. Pero su partida se debió a una angustiante situación familiar, y en ese contexto y tras la declaración de su compañero Paulo Dybala de que está afectado por la enfermedad, al igual que su novia, Oriana Sabatini, Nicolás Higuaín exteriorizó el malestar que invade a la familia en estos momentos.

"Por favor, a los opinólogos del Buniness, estar un poquito callados. Nuestra madre está con un cáncer hace cuatro años y no detendrá su pelea contra la enfermedad . Pedimos un poco de respeto y consideración", se molestó y reclamó Nicolás en Twitter y profundizó el tema en Instragram: "Seguramente a estos seres notables led importe muy poco la salud de mi madre, sólo les importa mencionar la palabra mágica que en este caso es Higuaín, así es como funciona el business. Obviamente que cada uno sabe a quién le toca este mensaje y no me gusta generalizar. Mi hermano Gonzalo viajó con autorización de Juventus y con un certificado de negatividad del test de Covid 19".

El duro momento que atraviesan los Higuaín por la lucha que afronta Nancy Zacarías hizo que Pipita viajara, sin dar públicas declaraciones sobre algo privado. Y Nicolás, que es representante de jugadores, tomó una actitud opuesta y más tajante, ante los rumores. "Higuaín no se escapó. ¿Ok? Y el motivo es estar acompañando a nuestra madre en esta situación no deseable. Por favor, no usar la palabra mágica en este momento delicado familiar y general. Mejor pongamos las fuerzas en hacer lo que corresponde que es más importante. Gracias", completó.

Junto al hecho del viaje de Gonzalo a la Argentina, crecen trascendidos sobre una posible rescisión del contrato del número 21 con Juventus.