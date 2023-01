Novak Djokovic, un cálido regreso a Australia tras la deportación, la amenaza al récord de Nadal y un mensaje: “No guardo rencor”

escuchar

Si alguien tenía sospechas sobre cómo sería recibido Novak Djokovic en su primer partido individual en Australia después del conflicto que vivió hace un año por no estar vacunado contra el Covid-19 y ser deportado del país por las autoridades del gobierno, rápidamente quedó demostrado que aquello ya es parte del pasado. Al menos, en Adelaida . El serbio, actual número 5 del ranking, debutó en el ATP 250 de esa ciudad, donde es el máximo favorito y, más allá de la victoria (por 6-3 y 6-2 ante el francés Constant Lestienne, 65°), recogió un cálido apoyo de los espectadores , mayormente serbios.

El serbio Novak Djokovic compitiendo en Australia por primera vez en dos años

“Estoy muy contento de volver a Australia, gracias a todos por venir y gracias por darme la bienvenida que solo podía desear”, expresó Nole, con los ojos humedecidos. “Si tengo que elegir un país donde he tenido más éxito, que me ha tratado de la mejor manera en términos de tenis, es aquí. Aquí gané mi primer Grand Slam en 2008 y tengo nueve títulos del Abierto de Australia, he tenido partidos épicos. Australia fue el lugar donde jugué mi mejor tenis y estaba deseando venir. Las circunstancias del año pasado fueron las que fueron y no fue fácil para nadie , pero estoy contento de haber vuelto, centrarme en el tenis y disfrutar de mi tiempo con ustedes”, agregó Djokovic y se dedicó varios minutos a firmar autógrafos y a tomarse fotos con los simpatizantes que, desde el inicio de la jornada en Adelaida, habían decorado el court central del Memorial Drive Tennis Club con banderas serbias. “El más grande de todos los tiempos... ¡Te guste o no!”, fue uno de los mensajes que se leyó en una bandera.

Djokovic, que ya había debutado en el torneo aunque en dobles, se enfrentó con un rival (Lestienne) que nunca había cruzado en el tour: no sufrió rupturas de su servicio, se mostró efectivo en la devolución ganando el 44% (17/39) de los puntos en el primer saque de su oponente y logró el 86% de puntos con su primer servicio. “Para ser el primer partido, no me puedo quejar. Jugué muy bien. Pienso que los primeros seis games fueron muy competitivos. Él es un contragolpeador, no comete demasiados errores, tiene un servicio complicado, con buena ubicación. Pero una vez que hice ese quiebre en el 3-2 del primer set, jugué muy buen tenis durante el resto del partido”, analizó el exnúmero 1 del mundo. En los 8vos de final se medirá con otro francés: Quentin Halys, 64°.

Novak Djokovic recibió un cálido recibimiento en su debut en el ATP de Adelaida Kelly Barnes - AP

Djokovic está compitiendo en suelo australiano por primera vez desde febrero de 2021 (aquel año, en Melbourne, ganó el título en el Australian Open venciendo al ruso Daniil Medvedev en la final). Y Adelaida, precisamente, no le resulta una estación extraña. De hecho, allí ganó apenas el tercero de los 91 títulos que ostenta (en 2007, cuando tenía 19 años y era 16° del mundo). “Te conviertes en aquello en lo que te centras. Si me centro en lo negativo, eso es lo que atraeré, así que no quiero hacerlo. No guardo rencor. Estoy en Australia para jugar al tenis , para disfrutar del deporte y contagiar buena energía. Ver las tribunas llenas para mi primer partido fue, sin duda, una sorpresa muy agradable”, expresó, sobre su regreso al país, el jugador de 35 años nacido en Belgrado.

Nole, entrenado por una gloria del tenis croata como Goran Ivanisevic, buscará dar un golpe de efecto a pocos días del arranque del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, que levantará el telón el 16 de enero. Si el balcánico logra el título en Adelaida, alcanzará los 92 trofeos en su carrera, la misma cantidad del español Rafael Nadal, en el cuarto lugar de máximos ganadores históricos (Jimmy Connors, 109; Roger Federer, 103; e Ivan Lendl, 94). Además, tras la deportación del año pasado, Novak encarará el primer major del año con el impulso y la motivación de igualar a Nadal en los 22 trofeos individuales de Grand Slam. Rafa, además, será el campeón defensor en el Melbourne Park.

Resumen de la victoria de Djokovic en Adelaida

Debut y despedida del cordobés Cachin

Hubo presencia argentina en el ATP 250 de Adelaida. El cordobés Pedro Cachin , de 27 años y 57° del ranking mundial, jugó su primer partido de la temporada y perdió frente al ruso Karen Khachanov (20°) por 6-2 y 6-4.

En el otro ATP 250 de la semana, en Pune (India), el español Pedro Martínez (62°) venció al local Ramkumar Ramanathan por 3-6, 7-5 y 6-3, y será el rival del bonaerense Sebastián Báez (cuarto favorito) en los 8vos de final.

En el Challenger Tour, la segunda categoría profesional del tenis, y pocas horas después de ser padre por primera vez, el santiagueño Marco Trungelliti jugó en Nonthaburi, Tailandia, y cayó ante el australiano Dayne Kelly por 7-5 y 6-2. Allí mismo, el platense Thiago Tirante perdió ante el italiano Giovanni Fonio por 5-7, 7-6 (7-3) y 7-6 (9-7), en 3h06m.

