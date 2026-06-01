Peñarol vs Central Español, por el Primera División Uruguay 2026

El encuentro se disputará este lunes 1 de junio a las 20.00 h en el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en la ciudad de Montevideo.

El presente de ambos conjuntos

Peñarol llega al duelo con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que consiguió una sólida victoria por 2-0 frente a Defensor Sporting. Por el lado de la visita, Central Español busca reponerse rápidamente luego de caer derrotado por 1-0 ante Cerro en su compromiso anterior.

Antecedentes y rendimiento reciente

Ambos equipos transitan realidades opuestas tras la última fecha disputada en el torneo. Mientras que el Carbonero intentará aprovechar su localía para mantener la inercia positiva, el conjunto visitante buscará sumar sus primeros puntos fuera de casa para equilibrar su registro tras la caída inicial.

Lo que está en juego

Para Peñarol, este partido representa la oportunidad de consolidar su buen inicio de campeonato y afirmarse en la parte alta de la tabla. Central Español, por su parte, necesita sumar para escalar posiciones y dejar atrás el traspié sufrido en la jornada previa.