Peñarol vs Central Español, por el Primera División Uruguay 2026

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Peñarol recibe a Central Español en la jornada 3 de la Primera División Uruguay 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este lunes 1 de junio a las 20.00 h en el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en la ciudad de Montevideo.
El presente de ambos conjuntos
Peñarol llega al duelo con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que consiguió una sólida victoria por 2-0 frente a Defensor Sporting. Por el lado de la visita, Central Español busca reponerse rápidamente luego de caer derrotado por 1-0 ante Cerro en su compromiso anterior.
Antecedentes y rendimiento reciente
Ambos equipos transitan realidades opuestas tras la última fecha disputada en el torneo. Mientras que el Carbonero intentará aprovechar su localía para mantener la inercia positiva, el conjunto visitante buscará sumar sus primeros puntos fuera de casa para equilibrar su registro tras la caída inicial.
Lo que está en juego
Para Peñarol, este partido representa la oportunidad de consolidar su buen inicio de campeonato y afirmarse en la parte alta de la tabla. Central Español, por su parte, necesita sumar para escalar posiciones y dejar atrás el traspié sufrido en la jornada previa.
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