Pep Guardiola sintió vergüenza de sí mismo mientras espera el gran choque entre Manchester City y Arsenal

La Premier League no detiene su marcha. El choque pendiente entre Manchester City y Arsenal, este miércoles a las 16.30, por la fecha 12, acapara la atención, pero en el centro de la escena no está la pelota, sino que aparecen cuestiones más complejas. Y en ese contexto la figura de Pep Guardiola toma una preponderancia total. Sucedió que en medio de la investigación que pesa sobre el City por irregularidades financieras, el entrenador español ensayó una defensa sobre su equipo, pero sus declaraciones no fueron afortunadas y tuvo que salir a pedir disculpas por sus comentarios. Es decir, poco fútbol en la antesala de un duelo entre el primero y el segundo de la liga inglesa.

El DT catalán, que se expresó a favor del City en diferentes ámbitos, tuvo la semana pasada una frase que hizo mucho ruido. En su afán por terminar con los rumores que ponían en duda la legitimidad de los títulos conseguidos por su equipo, habló acerca de una jugada en la que Steven Gerrard, en la temporada 13/14, tuvo una acción determinante para que Manchester se quede con el título tras pelear mano a mano con Liverpool.

Pep Guardiola has apologised for the "unnecessary" and "stupid" comments he made towards Steven Gerrard.pic.twitter.com/HzhCpUCkx9 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 14, 2023

Guardiola había dicho en una conferencia de prensa, de manera irónica, que no sabía si también eran responsables del resbalón de Steven Gerrard en el Liverpool vs. Chelsea de la fecha 36 de la Premier League 13/14, cuando los Reds estaban en la cima a falta de tres fechas, pero cayeron 0-2 por un error de su capitán y le dieron la chance a Manchester City de quitarle el título en el final. “ No quería decirlo por respeto a Steven, pero fue nuestra culpa ”, agregó con una alta dosis de ironía.

Pero unos días después, Guardiola tuvo que salir a pedir disculpas por sus dichos y fue muy enérgico en sus declaraciones: “ Me disculpo con Gerrard por mi innecesario y estúpido comentario que dije la última vez sobre él. Sabe cuánto lo admiro a él y su carrera, lo que hizo por este país donde vivo. Estoy avergonzado por lo que dije , no se lo merecía. Creo firmemente lo que dije defendiendo mi club, pero no lo representé bien poniendo el nombre de Gerrard en estos comentarios estúpidos. Le pedí perdón en privado, pero como lo dije públicamente, lo digo acá también. Fue estúpido ”, dijo el entrenador español.

El cruce con Arsenal

Si bien Guradiola enfocó su conferencia de prensa en pedirle disculpas a Gerrard, también se ocupó de dejar en claro qué piensa del choque determinante con el líder Arsenal. Es que el City está a tres puntos de la cima (48) y quiere dar el golpe. “Hasta ahora son el mejor equipo de la Premier League, ya lo sentíamos así hace un par de semanas. Están comprometidos y en forma. Será una gran batalla, tenemos que estar listos en todos los sentidos. No creo que hace una semana estuviéramos en un mal estado y ahora estemos en uno bueno. Cada partido es distinto. Puedes jugar bien, ganar y que todo sea perfecto, pero mañana puedes perder. Quedan muchos partidos por jugar. El de mañana (por este miércoles) es importante, todo el mundo lo sabe, puede ayudarnos a estar ahí, pero será duro. Quedan muchos partidos. Es innegable que es importante ponernos aprueba y manejar varias situaciones”.

Del otro lado estará Mikel Arteta, que es el entrenador de Arsenal desde diciembre de 2019, y que es discípulo de Guardiola, ya que fue su asistente en el City. Y en la previa de este duelo no pudo evitar hablar de quien considera fue su mentor: “Sólo tengo agradecimiento, porque me inspiró como jugador y me inspira y me dio una oportunidad como entrenador. Preferiría (competir) contra otra persona, porque quiero lo mejor para él. Cuando luchás contra alguien como él, hay algo que interfiere. Pero es así, es nuestro desafío”, finalizó Arteta.

