Pep Guardiola y José Mourinho, una picante rivalidad que sumó otro capítulo dialéctico a la distancia

Se conocieron en Barcelona, cuando Pep Guardiola era volante central y José Mourinho, uno de los ayudantes -ejercía de traductor- del entrenador inglés Bobby Robson. Con los años, el fútbol los llevó por distintos caminos y la rivalidad surgió en la etapa de director técnico de ambos, con el catalán a cargo de Barcelona y el portugués, de Real Madrid. El distanciamiento también fue por estilos futbolísticos, encarnan escuelas y discursos opuestos: Guardiola levantó la bandera del juego asociado y Mourinho predicó la vía directa. Todo los diferenciaba, no había puntos en común ni coincidencias. Cada uno generó una corriente de admiradores y detractores.

El pico de tensión dialéctico fue en la víspera de un clásico Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu por la Champions League, cuando Pep, cansado de las provocaciones, explotó en una conferencia de prensa con la expresión “Mou es el puto amo”. Tampoco faltaron conatos de agresión entre los bancos; es recordado un tumulto en el que Mourinho, yendo por detrás, le metió un dedo en un ojo a Tito Vilanova, exayudante de campo Guardiola, fallecido hace unos años a causa de un cáncer.

La actualidad los tiene en ligas distintas. Pep dirige a Manchester City desde 2016 y acaba de renovar contrato por dos años más, cuando algunas versiones lo vinculaban con el seleccionado de Inglaterra. Mourinho, después de 20 años, salió del circuito de las cinco grandes ligas europeas para dirigir desde julio a Fenerbahce (Turquía).

Después de los volcánicos cruces en el fútbol español, la Premier League los volvió a reunir entre 2016 y 2021, período en el que Mou entrenó a Manchester United y Tottenham. El portugués es el segundo colega al que Guardiola enfrentó más veces en su carrera, con un total de 25 partidos, con un saldo a favor de 12 victorias, seis empates y siete derrotas. Solo a Jürgen Klopp tuvo más veces enfrente, en 30 cotejos, con un balance de 11 triunfos y 12 caídas.

Ahora, Guardiola atraviesa por el período más negativo de su larga gestión en el City. Este sábado igualó 2-2 de visitante frente a Crystal Palace, en un tramo de la temporada que lo muestra con un solo triunfo, seis derrotas y dos igualdades en los últimos nueve cotejos. Hace un par de semanas, en la caída 2-0 contra Liverpool, los hinchas rivales le dedicaron a Pep el cántico habitual en Inglaterra a los directores técnicos que no consiguen buenos resultados: “You’re getting sacked in the morning” (serás despedido por la mañana).

En el estadio Anfield, Guardiola les respondió a los hinchas mostrándoles seis dedos, la cantidad de Premier League que lleva conquistadas con los citizens. La cuestión podría haber quedado ahí, como una de las tantas notas folklóricas del fútbol, hasta que desde Estambul, Mourinho puso el dedo en la llaga: “Pep Guardiola dijo una cosa… Él ganó seis títulos de Premier League y yo tres, pero yo los gané de forma justa y limpia. No quiero ganar lidiando con 150 demandas”.

La referencia del portugués fue al proceso judicial que la Federación Inglesa lleva adelante contra Manchester City por el posible incumplimiento del Fair Play financiero durante varias temporadas. En enero se conocería la sentencia, que puede ir desde la absolución o una multa económica a, la más grave, una quita de puntos o retiro de los títulos. Cuando Guardiola anunció hace poco la extensión de su vínculo, adelantó que no tendrá problemas en dirigir al City en segunda división.

Puesto al tanto de la expresión de Mourinho, Guardiola volvió a tomar la palabra: “Mourinho es solo una persona más de las miles que quieren que estemos en la League One (tercera categoría)o en la Conference. Le diría a José que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Después ya veremos qué pasa. Es lo que hay por ahora. Creo que ambos, con nuestros equipos, podemos sentarnos a la misma mesa con Sir Alex Ferguson por los muchos títulos ganados. Y estoy seguro de que tarde o temprano nos felicitará. Si lo he ofendido, lo siento mucho. Pero fue una broma. El hecho es que él tiene tres Premier League, y yo seis. Eso es un hecho, pero mi intención fue completamente buena. Como dije antes, es otra persona más (Mourinho) de este país y en todo el mundo que quieren vernos en el fondo. Está bien, no pasa nada. Pero también dije muchas veces: esperemos la sentencia, porque todos, especialmente en una democracia, somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad, ¿verdad? Así que esperemos y luego veremos”.

Pep y Mou, un combate que siempre tiene un round más.

Un empate 2-2 del City

Crystal Palace y Manchester City empataron 2-2 en el estadio Selhurst Park este sábado, en un partido de la jornada 15 de la Premier League. Para el local los goles fueron marcados por Daniel Muñoz (a los 4 minutos) y Maxence Lacroix (a los 56 minutos). Para los dirigidos por Pep Guardiola se anotaron en la red Erling Haaland (a los 30 minutos) y Rico Lewis (a los 68 minutos).

