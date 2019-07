Ba, el gigante de la Copa Africa Crédito: Captura TV

En Egipto, la Copa África cuenta con todos los grandes del continente, entre ellos la estrella local Mohamed Salah y al senegalés Sadio Mané , favoritos al trono. El campeonato, que se juega en un clima de tensión por la seguridad, escándalos por corrupción y polémicas en torno a la organización atraviesa la primera etapa y ya dejó varias curiosidades. Fiel a su estilo.

Egipto y un caso de presunto acoso sexual

Amr Warda, extremo de Egipto que había sido expulsado de la concentración de su selección, fue readmitido en el equipo. El jugador, de 25 años, es acusado por la modelo Merhan Keller del envío de varios mensajes inapropiados a través de Instagram. Con el correr de las horas, al hacerse público el caso, otras mujeres aseguraron que también sufrieron acoso de parte del jugador de PAOK Salónica.

Expulsado del plantel en primera instancia, Warda pidió disculpas y podrá ser utilizado por el técnico Javier Aguirre a partir de los octavos de final, según anunció la federación local. El hecho tomó una repercusión importante y el propio Mohamed Salah tuvo que expresarse. "Las mujeres tienen que ser tratadas con máximo respeto. 'No' quiere decir 'no'. Eso es y tiene que seguir siendo sagrado. Yo también creo que los que cometen errores pueden cambiar y no deben ser enviados a la guillotina, que es lo más sencillo. Tenemos que creer en segundas oportunidades. Tenemos que guiar y educar. El rechazo no es la respuesta", escribió la estrella egipcia en Twitter.

El futbolista de Kenia que sorprende al mundo

Joash Abong'o Onyango nació en Kenia el 31 de enero de 1993 y tiene 26 años. Su apariencia despertó curiosidad en el mundo del fútbol después de la viralización de las fotos con las que la Federación Keniana de Fútbol (FKF) presentó a su plantel. "Onyango optó por una barba blanca retro como look para la próxima Copa Africana de Naciones", lo describieron. Rápidamente, muchos usuarios pusieron en duda la edad del jugador.

El defensor se desempeña desde 2016 en el club Gor Mahia Football Club de la Liga Premier de Kenia. Según el sitio Transfermarket, el pase de Onyango está valuado en 113.000 dólares.

El gigante de Mauritania

Abdoul Ba también es furor en las redes sociales. El defensor es nacido en Senegal, pero se nacionalizó mauritano y ahora capitanea a la selección de su país. Con un detalle particular: le saca una cabeza (y más) a todos sus compañeros con sus 2,03 metros.

Ba (Auxerre de Francia) es el tercer futbolista más alto del mundo en la actualidad. En Bélgica es arquero Kristof Van Hout (KVC Westerlo) con sus 2,08 metros. En China, también, juega Yang Changpeng (Henan Jiany) con sus 2,05 metros.

El cambio más insólito

Transcurren 16 minutos del segundo tiempo en el Suez Stadium, que recibe a 6.202 espectadores. Se enfrentan Mali contra Mauritania. En el primer equipo, el DT Mohamed Magassouba decide realizar un cambio: entra Adama Traore y se retira Adama Traoré. ¿Cómo? Sí, Mali tiene en el plantel a dos futbolistas con nombres y apellidos idénticos. Apenas una tilde los distingue.

En el debut victorioso por 4-1, Adama Traoré, de 23 años, fue titular y utilizó la camiseta Nº 21. Es volante central y se desempeña en el Cercle Brugge, de la primera belga. En tanto que su reemplazante tiene 24 años (camiseta Nº 14), es delantero y hace un puñado de semanas fue contratado por el Metz francés. La otra curiosidad es que ambos marcaron goles ante Mauritania: Traoré anotó el 3-0 y Traore marcó el 4-1 definitivo.

¡Por agarrarse de los pelos!

Increíble, pero real. Adama Niane, uno de los habituales titulares de Mali, fue expulsado del torneo por una disputa con el capitán de su equipo, Abdulay Diaby. ¿La razón? Una discusión por ver quién era el primero en entrar a la peluquería. El delantero de RCC Charleroi le pegó una bofetada a su compañero y la gresca lo dejó afuera de la competencia. Así, el seleccionado africano se quedó con 22 jugadores. Ibrahim Zie Coulibaly, vocero de Mali, confirmó que se tomó la determinación de expulsar a Niane "por no respetar los principios". Historias de peluquería...

De ser suspendido por consumo de cocaína a goleador de Argelia

La historia de Mohamed Youcef Belaili es particular. En 2015, el delantero dio positivo por cocaína en un control antidopaje y recibió una sanción de dos años. El jugador aseguró que había fumado en una cachimba y le mezclaron la droga en el tabaco sin su consentimiento. Cuatro años después, ya en Egipto, un gol del propio Belaili le dio el triunfo a Argelia contra Senegal y su nombre volvió a recorrer las portadas de todos los diarios en su país. Es una de las figuras en un elenco que cuenta con futbolistas como Yacine Brahimi e Islam Slimani.

A los pocos días del primer examen en 2015, Belaili volvió a dar positivo y su situación se agravó. La FIFA le extendió el castigo a cuatro años y amenazaron con alargarlo a ocho después de la ausencia del futbolista en una audiencia. Tras la presentación del argelino en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), finalmente la sanción quedó fija en dos años. Con esto, Belaili no jugó al fútbol profesional entre el 19 de septiembre de 2015 y el 28 de octubre de 2017.

Al regresar, Belaili lo hizo en el Angers, de la quinta división de Francia. Su aventura allí duró un puñado de meses y luego recaló en Esperance de Túnez, donde es una de las estrellas. Es reconocido y viene de ser campeón en las últimas dos ligas locales.

Belaili suma otra particularidad: en mayo, un gol suyo le dio al Esperance la última Champions League de Africa. Pero el segundo compromiso contra Wydad de Marruecos (marcador global de 2-1) deberá repetirse luego de un escándalo que tuvo al VAR como principal protagonista. Wydad marcó un tanto que fue anulado, el VAR nunca funcionó, los de Casablanca se negaron a volver al campo de juego y se armó una batalla en la cancha y en las tribunas. Tras la disputa de la Copa Africa, ambos equipos volverán a verse las caras en un estadio neutral.

Una baja que sacudió a Camerún

El seleccionado dirigido por Clarence Seedorf sufrió un golpe poco antes del comienzo del torneo. Joel Tagueu, delantero del Maritimo portugués, debió abandonar el plantel por un problema cardíaco. "El doctor del equipo, Williams Ngarchou, detectó una anomalía en la arteria coronaria izquierda. Si Joel hubiese salido al campo de juego en estas condiciones, el riesgo de muerte no sería cero", publicó la Federación camerunesa en un comunicado.

Afortunadamente, el futbolista de 25 años podrá volver a las competencias. Él mismo se encargó de aclarar que una "pequeña operación" le permitirá jugar al fútbol nuevamente. "Me hice los exámenes cardíacos pertinentes y los médicos han detectado una anomalía cardíaca que viene desde niño. Me dijeron que se puede remediar con una intervención, así que, pasados unos meses, después del verano, podré volver a jugar".

Pidieron dinero para viajar y ya están en octavos

Este año la Copa Africa la disputan 24 selecciones y es la edición más grande del torneo en toda su historia. Esto dio pie a que la jueguen por primera vez países pequeños como Burundi, Mauritania y Madagascar. Con varios jugadores semiprofesionales, estos últimos viven una película de ensueño y le hacen frente a las potencias.

Los bueyes (108º del ranking FIFA) igualaron en su debut contra Guinea (2-2), derrotaron a Burundi (1-0) y consiguieron la primera victoria de su historia en la Copa África al vencer a un gigante como Nigeria, el país más poblado del continente (2-0). Así, el combinado malgache avanzó a octavos de final como líder del Grupo B. Una verdadera hazaña.

Madagascar llegó a este evento después de recorrer un camino muy duro. A falta de recursos, requirieron de un aporte económico del gobierno del país, que les otorgó un cheque por 175.000 euros para los gastos en Egipto. De la capital Antananarivo fueron despedidos como héroes. No es difícil imaginar cómo serán recibidos una vez que termine la máxima competencia africana.