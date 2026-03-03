Flamengo goleó 8 a 0 y es finalista del Campeonato Carioca, pero despidió a su técnico, Filipe Luis

El resultado parecía blindarlo. Un 8-0 ante Madureira, la clasificación a la final del Campeonato Carioca y la sensación de que el equipo volvía a fluir luego del doloroso tropiezo ante Lanús, por la Recopa Sudamericana. Sin embargo, horas después de la goleada, Flamengo anunció la salida de Filipe Luís como entrenador. La decisión fue irreversible y abrió una grieta inesperada en pleno arranque de temporada.

El comunicado oficial fue breve y contundente: “El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional. Ivan Palanco (segundo entrenador) y Diogo Linhares (preparador físico) también dejarán el club. Flamengo agradece al exjugador y entrenador Filipe Luís por todo lo logrado y compartido durante esta trayectoria. El club le desea éxito y mucha suerte en su carrera profesional”. Agradecimientos formales y deseos de éxito... y nada más.

Según consigna el diario brasileño O’Globo, la dirigencia había tomado la decisión antes del partido de anoche. Ese medio detalla que la orden partió del presidente, Luiz Eduardo Baptista, conocido como Bap, y fue transmitida al entrenador por el director deportivo, José Boto, inmediatamente después de la conferencia de prensa.

Filipe Luís dialoga con Jorginho y De Arrascaeta durante la final de la Recopa ante Lanús MAURO PIMENTEL - AFP

De acuerdo con O’Globo, el DT se mostró sorprendido: no tenía el despido en el radar y, minutos antes, ante los micrófonos, había asegurado desconocer cualquier presión externa, además de manifestar su intención de continuar.

El técnico se marcha meses después de conquistar la Copa Libertadores (con aquella final ante Palmeiras como punto más alto) y como campeón vigente de todas las competencias posibles para un club brasileño al mismo tiempo (Libertadores, Copa de Brasil, Brasileirao, Supercopa y Carioca), con la excepción de la ya mencionada Recopa y de la Copa Intercontinental, que se le escurrió en los penales luego de un parejo 1 a 1 con el poderoso PSG.

Lo paradójico es que cuatro días antes, las cuentas oficiales del club celebraron con un posteo los 100 partidos de Filipe Luís.

En total, dirigió 101 partidos desde septiembre 2024, con 63 victorias, 23 empates y apenas 15 derrotas, lo que arroja una efectividad cercana al 70% de los puntos ganados, con 183 goles marcados y 68 recibidos. Números de un ciclo sólido, pero que para la conducción del Mengão no fueron suficientes para dar por terminado el ciclo.

Bajo la conducción de Filipe Luis, Flamengo ganó todos los títulos posibles para un equipo brasileño al mismo tiempo. El más importante, la Copa Libertadores Martin Mejia - AP

El trasfondo inmediato parece estar en la derrota en la Recopa frente al Granate y en una serie de actuaciones que habían generado reproches en la tribuna. La presión en Flamengo no es un detalle: más de 50 millones de hinchas, uno de los planteles más valiosos del continente, tasado en casi 250 millones de dólares, la contratación de Paquetá y una cultura de exigencia permanente. El margen de error es mínimo, incluso para un campeón de América.

La relación entre la dirigencia y el entrenador estaba lejos de ser armónica. El arranque irregular de la temporada —con derrotas en las definiciones de la Supercopa de Brasil y la Recopa Sudamericana— elevó la tensión interna. A eso se sumaron fricciones derivadas del proceso de renovación contractual que se había llevado adelante a fines del año pasado.

Con la idea de un cambio ya instalada, Bap tenía en carpeta a Leonardo Jardim, de destacado paso por Cruzeiro en 2025. El entrenador portugués se encuentra en Brasil ultimando detalles y el acuerdo estaría próximo a cerrarse. Mientras tanto, Flamengo aún no confirmó quién dirigirá al equipo en la final del Campeonato Carioca frente a Fluminense, programado para el próximo domingo en el Maracaná.

Según la prensa brasileña, la decisión fue comunicada en el vestuario por el director deportivo José Boto, minutos después de que el propio Filipe analizara en conferencia la inminente final ante Fluminense. El contraste fue abrupto: de proyectar el clásico a despedirse del cargo en cuestión de horas. El plantel ya no estaba en el estadio cuando se oficializó la decisión, por lo que no hubo despedida formal.

El propio técnico había reconocido el clima en los días previos. “Dejé mi alma aquí. Cuando los hinchas exigen resultados, tienen razón. Los resultados no llegan y no se sienten representados por el equipo que juega. Soy responsable de eso, lo sé. Lo que hice fue trabajar más duro, evolucionar para poder devolver ese cariño durante todos estos años, que fueron los más felices de mi vida”.

Sus palabras adquieren otra dimensión ahora. Tras el 8-0 se retiró del estadio todavía como entrenador y pocas horas después ya era parte del pasado. Se cierra así una etapa que combinó títulos, identidad ofensiva y también turbulencias recientes.

El desafío inmediato es doble: sostener la inercia competitiva, con el inicio de la fase de grupos de la Libertadores a menos de un mes, y gestionar el impacto emocional en un plantel construido para ganar todo.