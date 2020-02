Puede pasar: Bertolo se llevó por delante a su entrenador en Banfield-Rosario Central Fuente: FotoBAIRES

No fue un muy buen partido. En el final, se presentaron los goles. A los 43 minutos, Reinaldo Lenis abrió el marcador para Banfield. Parecía que el triunfo no se le iba a escapar al Taladro, en su cancha, con su gente. Sin embargo, en la última bola, en el descuento, Cristian González selló el 1-1, para Rosario Central, que a esa altura pareció un castigo para Banfield, que se cayó de golpe... En realidad, algo de eso ya le había ocurrido a Julio César Falcioni, el entrenador del Taladro, cuando a los 32 minutos del segundo tiempo quedó tendido en el césped..., por una arremetida de Nicolás Bertolo, que se lo llevó puesto, literalmente.

La imagen fue risueña. El veterano conductor bromeó por la situación: largó una carcajada interminable, mientras el encuentro estaba sin goles y tenía el cuerpo de Bertolo, literalmente, sobre su propio cuerpo. Es más: le sugirió a un asistente que el volante no podía seguir jugando, luego del impacto. Hasta le propinó dos simpáticos golpes de puño sobre el pecho de Bertolo, que quedó en esa incómoda situación por ir a buscar una pelota con Ciro Rius, el delantero de Central.

Toda una curiosidad: en enero del año pasado, Bertolo dio detalles de la pelea que mantuvo con Falcioni, justo cuando asumió Hernán Crespo como conductor. Para el cordobés, el inicio de esa pretemporada significó una nueva oportunidad, porque el cierre de 2018 había quedado marginado del plantel. Falcioni había tomado la decisión de apartarlo como corolario de un vínculo que fue desgastándose hasta terminar de la peor manera. "Tenía una gran relación con él y pelearme fue muy triste para mí", reconoció, tras la primera práctica del año y luego de un largo silencio público.

Con la indumentaria de entrenamiento con el número 8 estampado y los botines en la mano, Bertolo repasó el conflicto que lo tuvo como protagonista: "Los últimos meses la pasé mal, no fueron buenos para mí. Lamentablemente tuve una discusión con Julio por la que no pude seguir en el plantel. Nos faltamos el respeto y cuando cruzás esa raya, después es muy difícil que todo vuelva a ser como antes. Tomó la decisión de dejarme afuera y yo la acepté porque creía que era lo mejor para el grupo y para la institución. No hablé antes porque me parecía que no correspondía, era todo un lío por lo que sucedía en el club, el tema de su salud, mi enojo por no jugar..."

De buen humor: Falcioni se tomó con una sonrisa la embestida de Bertolo Fuente: FotoBAIRES

Claramente, esa rencilla quedó atrás. Sobre el césped del estadio Florencio Sola, quedó la risueña evidencia. Falcioni, de todos modos, piensa en otro asunto: cómo hizo Central para marcarle el empate en el descuento por una pelota parada, cuando un minuto antes decidió el ingreso de Renato Civelli por Junior Arias, justamente, para cabecear...

La otra perlita de la jornada estuvo en el empate 0-0 entre Newell's y Estudiantes. No pasó por el desarrollo discreto y falto de goles, sino por el tatuaje que dejó entrever Mariano Andújar. El arquero del equipo platense se convirtió en una de las tendencias en la red social Twitter porque, durante la transmisión televisiva se pudo observar un un tatuaje que el experimentado arquero tiene en el muslo izquierdo.

El "dibujo" hace referencia a una escena emblemática de la popular serie "Los Simpsons", en la que el padre de Milhouse, Kirk Van Houten, intenta dibujar "la dignidad" en el "Dígalo con mímica", que corresponde al sexto episodio de la octava temporada, y deriva en una fuerte pelea del matrimonio Van Houten...