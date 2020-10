El árbitro Julio Bascuñán se retira del estadio Nacional, de Perú, insultado por un grupo de hinchas Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 08:23

Fue una noche complicada y todo terminó con alta temperatura. Las determinaciones de Julio Bascuñán, el árbitro chileno, que dirigió el partido entre Perú y Brasil, por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas, quedó en medio de la controversia: sancionó un penal en contra del seleccionado local que dejó bastantes dudas y no recurrió al VAR, sí usó la tecnología para expulsar a CarlosZambrano y cuando se retiró del estadio un grupo de hinchas lo esperaron para insultarlo.

Con el partido 2-2 y faltando 10 minutos para que termine el partido, Bascuñán sancionó un penal de Carlos Zambrano sobre Neymar que resultó muy confuso. Los jugadores peruanos le reclamaron que revise la acción, pero el árbitro chileno no dudó y se mantuvo firme en su determinación.

Finalizado el encuentro, un grupo de hinchas esperó su salida del Estadio Nacional y llenó de insultos al chileno, que abordó un vehículo, al igual que los demás árbitros que estuvieron a cargo del choque en Lima.

Algunos jugadores también se mostraron molestos con Bascuñán, en especial porque no sólo sancionó un penal que entendieron que no existió, sino que unos minutos después expulsó a Zambrano por un codazo sobre Richarlison que el juez chileno primero castigó con una amonestación. El VAR esta vez sí llamó al juez para que revise la acción en la pantalla y tras otros dos minutos de pausa, le mostró la roja al defensor de Boca.

Tras el partido Zambrano usó las redes sociales para expresar su malestar por lo sucedido: "Con mucha pero mucha impotencia. Sé que esto es fútbol pero también se que @CBF_Futebol (por la selección de Brasil) no necesita ayuda de nadie. A seguir preparándose que el camino es muy largo. Te Amo Perú Siempre".

La cautela la puso Ricardo Gareca que evitó hacer comentarios sobre la actuación Julio Bascuñán. El DT argentino explicó que prefiere centrarse en cómo se desarrolló el compromiso en el Estadio Nacional: "De los árbitros no opino, no tengo esa costumbre, estoy enfocado totalmente en el juego. Tenemos que superar, a veces los arbitrajes no tienen un buen día y yo necesito estar concentrado en el partido", explicó el DT de Perú.

Conforme a los criterios de Más información