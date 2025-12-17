Uno por uno, los partidos más populares en el 2025 en la Argentina

Google presentó un informe llamado “El año en búsquedas” que analiza los términos más populares durante el 2025 en la Argentina. En el mismo, la plataforma le dedicó un capítulo a los partidos de fútbol que despertaron mayor interés. A través de su herramienta Google Trends, realizó un ranking de los encuentros deportivos en base a la cantidad de veces que fueron consultados en la web.

A nivel local, el resumen destaca el papel protagónico que tuvieron Boca y River en las búsquedas, ya que ambos aparecen en la mayoría de los resultados. En cuanto a certámenes internacionales, el equipo Xeneize también lidera el podio, gracias al atractivo que despertó sus cruces con Auckland City y Bayern Múnich en el marco del Mundial de Clubes. A continuación, la lista de los partidos más consultados durante el 2025.

Boca Juniors vs. River Plate

El Superclásico fue el partido de fútbol más buscado durante el 2025 Manuel Cortina - LA NACION

El Superclásico fue el partido de fútbol más buscado de todo el 2025 en la Argentina. El evento que enfrenta a los dos clubes más populares del país se realizó dos veces este año. La primera fue en abril durante el Torneo de Apertura. En esa ocasión, el Millonario derrotó a Boca Juniors por 2 a 1. Franco Mastantuono abrió el marcador con un tiro libre, Miguel Merentiel consiguió la igualdad parcial y Sebastián Driussi le dio la victoria a River.

En cambio, para el segundo encuentro por la fecha 15 del Torneo Clausura, el Xeneize se impuso con dos goles de “El Changuito” Exequiel Zeballos y Merentiel. Así el club de Riquelme estiró su ventaja con 93 victorias frente a las 88 del Millonario.

Argentina vs. Brasil

Considerado el clásico a nivel internacional, el enfrentamiento entre ambas selecciones se posicionó segundo en las consultas de este año. Se dio en el marco de las Eliminatorias al Mundial 2026, en marzo de este año, con una Argentina envalentonada tras el triunfo con Uruguay. La Selección goleó 4 a 1 a Brasil y fue la primera vez en la que la Verdeamarela sufrió cuatro goles en un partido de este certamen.

Miles de hinchas en el Monumental gritaron los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, mientras que Matheus Cunha descontó transitoriamente para el visitante. La celebración del triunfo fue mayor ya que, en la previa, Raphinha había caldeado el clima al decir que su equipo le iba a dar una “paliza” al campeón del mundo y bicampeón de América.

River Plate vs. Platense

El Millonario y el Calamar se enfrentaron tres veces durante el 2025 Manuel Cortina - LA NACION

El duelo entre el Millonario y el Calamar fue uno de los cruces que generó mucha atención en el fútbol argentino durante 2025, con un total de tres encuentros durante este año. En el primer semestre, River y Platense empataron 1-1 en Vicente López con goles de Ignacio Vázquez para el local e igualando Matías Rojas sobre el final. También se enfrentaron en el Clausura con un triunfo 3-1 para los Millonarios.

Pero seguramente, el duelo que generó más búsquedas fue el segundo, cuando se cruzaron en cuartos de final de Apertura, donde debieron definir por penales. Ignacio Schor pateó el tanto que hizo pasar de ronda a Platense, que finalmente se coronó como campeón.

Auckland City vs. Boca Juniors

Uno de los resultados más insólitos del año fue el Auckland City 1 – Boca Juniors 1, disputado en el marco del Mundial de Clubes. El equipo argentino había empezado con ventaja gracias a un rebote del arquero Nathan Garrow que terminó en gol. Sin embargo, el conjunto neozelandés, integrado mayormente por jugadores amateurs, sorprendió al Xeneize al igualar el partido 1 a 1 con un tanto de Christian Gray.

El empate no solo fue destacado internacionalmente por la disparidad de condiciones entre ambos clubes, sino que además le costó la eliminación a Boca en la fase de grupos, cuando ya tenía pocas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Este encuentro quedó como uno de los más buscados del año por la sorpresa que significó para el fútbol argentino y por la repercusión que tuvo en redes y medios globales.

Argentina vs. Colombia

El partido por las eliminatorias del Mundial 2026 terminó en un empate 1-1 (AP Foto/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

El clásico sudamericano por las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026 se ubicó cuarto en los partidos más consultados del 2025. El cruce, disputado en un Monumental colmado de hinchas argentinos, se desarrolló con intensidad, aunque terminó con un empate 1 a 1. Luis Díaz abrió el marcador en el primer tiempo para el equipo colombiano, pero Thiago Almada logró igualarlo en el segundo.

Racing vs. River Plate

El enfrentamiento entre la Academia y el Millonario fue uno de los cruces más buscados del fútbol argentino en 2025, ya que ambos se midieron en dos instancias decisivas a lo largo del año. La primera fue en octubre por los cuartos de final de la Copa Argentina. River logró imponerse con un gol de Maximiliano Salas en el comienzo del encuentro. Luego, el equipo de Gallardo quedó eliminado en semifinales contra Platense.

El segundo partido se disputó en noviembre, por los octavos de final del Clausura, y terminó con una vibrante victoria de Racing por 3 a 2. Gracias a los tantos de Solari, Quarta (en contra) y Martinera en los últimos minutos, la Academia se quedó con un triunfo clave y dejó a River afuera de la competencia local. El conjunto de Costas llegó a la final de este Torneo, pero Estudiantes de La Plata se terminó llevando el título.

River Plate vs. Independiente del Valle

En el partido de vuelta por la Copa Libertadores, River goleó al equipo ecuatoriano por 6 a 2 Prensa River

Por la Copa Libertadores 2025, River Plate e Independiente del Valle se enfrentaron en la fase de grupos. En la ida, empataron 2-2 con goles de Galoppo y Driussi para el Millonario y dos tantos de Spinelli para el equipo ecuatoriano. Sin embargo, en la vuelta, el conjunto de Gallardo arrasó en el Monumental por 6 a 2. Este resultado lo posicionó firmemente en el liderazgo del grupo B .

Boca Juniors vs. Independiente

El cruce entre el Xeneize y el Rojo por los cuartos de final del Torneo de Apertura se realizó en la Bombonera. Finalizó con un triunfo del visitante con el tanto del colombiano Álvaro Angulo en el segundo tiempo. De esta manera, el equipo de Avellaneda pasó a semifinales, donde fue derrotado por Huracán por penales.

Bayern Múnich vs. Boca Juniors

El equipo alemán derrotó al Xeneize por 2 a 1 en la fase de grupos del Mundial de Clubes (Foto: Sven Hoppe/dpa) Sven Hoppe� - dpa�

El partido entre Bayern Múnich y Boca Juniors fue uno de los encuentros internacionales más buscados de 2025, en el marco del Mundial de Clubes. Tenía el atractivo de enfrentar a uno de los gigantes de Europa con uno de los clubes más populares de Sudamérica. Ambos equipos se midieron en la fase de grupos, con triunfo del conjunto alemán por 2 a 1. Harry Kane abrió el marcador en el primer tiempo, Miguel Merentiel lo igualó en el segundo, pero Michael Olise le dio el triunfo al Bayern hacia el final.

Barracas Central vs. Boca Juniors

El primer cruce entre los dos equipos se dio por la fecha 12 del Torneo Apertura, en el que Boca Juniors se impuso por 1 a 0 con gol de Rodrigo Battaglia. El Xeneize logró marcar la diferencia mínima y se llevó tres puntos importantes en una etapa clave del campeonato. Luego, en el encuentro por el Clausura, el conjunto azul y oro se impuso por 3 a 1 en el estadio del Guapo, con dos tantos de Giménez y uno de Merentiel.