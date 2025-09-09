En qué canal pasan Perú vs. Paraguay por las eliminatorias sudamericanas 2026 hoy

Este martes, desde las 20.30 (hora argentina), Perú y Paraguay se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Nacional del Perú y se puede ver en vivo por TV a través de DSports 2, canal que se puede sintonizar online únicamente en la plataforma DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado incaico ya no tiene chances de clasificarse a la Copa del Mundo. Tras un certamen clasificatorio para el olvido, en el que mostró un pobre desempeño, está penúltimo en la tabla de posiciones con apenas 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y nueve derrotas. En la última jornada perdió 3 a 0 con Uruguay como visitante por los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

Perú no logró hacer pie en todo el proceso de clasificación y no jugará el Mundial ERNESTO BENAVIDES - AFP

La Albirroja, por su parte, ya tiene garantizado su lugar en el Mundial. De la mano del DT argentino Gustavo Alfaro, recuperó su esencia y volverá a una cita ecuménica después de tres ausencias consecutivas. Hasta el momento se ubica sexto con 25 unidades, misma cantidad que Colombia pero con peor diferencia de gol (+3 contra +7). Viene de empatar 0 a 0 con Ecuador como local.

En el último partido entre ambos, por la primera vuelta de las Eliminatorias que finalizan este martes, empataron 0 a 0 en Asunción.

Perú vs. Paraguay: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports 2. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma, para la cual se requiere tener una suscripción activa. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

DSports 2.

DGO - DSports 2.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Perú corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.80.

A pesar de que las apuestas no lo pongan como favorito, Paraguay intentará derrotar a Perú Fernando Vergara - AP

Posibles formaciones