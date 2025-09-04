En qué canal pasan Uruguay vs. Perú por las eliminatorias sudamericanas 2026 hoy

Las selecciones de Uruguay y Perú protagonizan este jueves uno de los cinco encuentros de las penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026. Está programado para las 20.30 en el estadio Centenario de Montevideo con arbitraje del argentino Facundo Tello.

El partido no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver a través de la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El arquero Pedro Gallese es uno de los referentes de la selección de Perú KARIM JAAFAR - AFP

La previa de Uruguay vs. Perú

La Celeste, necesita un punto para sellar su clasificación a la Copa del Mundo porque tiene 24 producto de seis victorias, seis empates y cuatro caídas y le lleva seis a Venezuela, séptima con 18. Incluso perdiendo, el elenco dirigido por Marcelo Bielsa puede conseguir su pasaje siempre que la Vintoninto no derrote a la Argentina como visitante en el Monumental -se enfrentan en simultáneo-.

El equipo incaico, por su parte, se abraza a un milagro deportivo para llegar a la cita ecuménica. Ya sin Jorge Fossati en el banco de suplentes porque lo reemplazó Óscar Ibáñez, tiene que ganar los dos encuentros que le quedan y esperar que Venezuela no sume ningún punto y Bolivia obtenga, como máximo uno. Además, debería golear en sus juegos porque la diferencia de tantos no lo favorece para un desempate en el séptimo lugar, el máximo al que puede aspirar para disputar un repechaje.

Posibles formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos y Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.47 contra 9.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.20.

Ambos seleccionados se enfrentaron en la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas y fue triunfo de Perú 1 a 0 con gol de Miguel Araujo en el estadio Nacional de Lima.