Entre lesiones, coronavirus y reajustes estratégico, de la primera lista de convocados que anunció Lionel Scaloni a los acomodamientos que introdujo en las últimas horas cambiaron una docena de apellidos. Podría entenderse como un resumen de la inestabilidad que acompaña a la selección hace años. El recambio -imprescindible- y el discreto rendimiento de muchos futbolistas que no terminan de afirmarse en clubes que, salvo excepciones, no pertenecen a la elite europea, mantienen a la Argentina en un cono de intriga sobre su potencial. Una antesala indisimulable cuando llega la hora de la verdad: el comienzo de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, una competencia que suele ser cruel con las distracciones.

La pandemia de coronavirus alteró los calendarios deportivos. Corrió el inicio de todas las competencias. En Europa apenas amanecen las ligas y la tendencia alrededor de los argentinos muestra a pocas piezas afirmadas y un amplio abanico en proceso de adaptación. Incluso, un lote directamente inactivo.

Para cinco de los 23 apellidos extranjeros, la temporada ni siquiera empezó. Juan Foyth -acaba de ser prestado de Tottenham a Villarreal-, Nehuén Pérez (Atlético de Madrid; ahora cedido a Granada), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton) y Paulo Dybala todavía no jugaron ni un minuto. 'La Joya', lejos de las canchas desde el 7 de agosto por problemas musculares, al menos había sido incluido por el director técnico Andrea Pirlo en la convocatoria para el juego de Juventus ante Napoli, pero el parido se suspendió por un brote de coronavirus en el conjunto del sur italiano.

Entre bajas y llamados a última hora, Scaloni contará con un plantel de 28 jugadores para los dos primeros partidos de eliminatorias Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

Otros, apenas buscan ritmo. O, incluso, acaban de debutar, como Nicolás Otamendi, que ayer se presentó en Benfica, que derrotó 3-2 a Farense para seguir en la punta de Portugal. El exManchester City cometió un grosero error en una salida que lo pagó con el descuento del rival. Nicolás Domínguez es uno de los relevos en Bologna, y en las dos últimas fechas del calcio ni entró. Lucas Alario no se escapa de la categoría de suplente en Bayer Leverkusen: entró en tres de los cuatro cotejos de su equipo por la Bundesliga y la Copa de Alemania, donde marcó un gol en el 7-0 a Eintracht Nordestedt, un club regional de la cuarta categoría.

Varios intentan hacer pie. En el arrollador 6-1 de Tottenham sobre Manchester United, ayer, el técnico José Mourinho no llevó a Giovani Lo Celso ni al banco. Los 'Spurs' justificaron la ausencia en Old Trafford por una sobrecarga muscular que la AFA no compartió. Scaloni lo espera en el predio de Ezeiza. De todos modos, el exRosario Central es un engranaje alternativo, nunca titular aún en la Premier League, y con algo más de rodaje en la etapa clasificatoria de la Europa League, donde incluso le marcó dos goles a Maccabi Haifa.

Paulo Dybala todavía no jugó en las primeras fechas de la Serie A Fuente: Archivo - Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Leandro Paredes, vital en la propuesta de Scaloni, juega con frecuencia en el PSG, pero el puesto no es totalmente suyo. Por cierto, de las seis fechas de la Liga francesa, participó en tres, pero nunca completó los 90 minutos para el DT alemán Thomas Touchel. Se perdió la primera jornada por haberse contagiado de Covid-19 y otras dos por suspensión, debido a su expulsión en el escandaloso clásico con Olympique de Marsella.

Marcos Acuña dio un salto en su carrera, sin dudas: de Sporting de Lisboa a Sevilla, de España. Está tomándole la temperatura al campeón de la Europa League y el entrenador Julen Lopetegui va graduando su integración: debutó ante Cádiz, faltó con Levante y ayer volvió a la titularidad en el empate 1-1 contra Barcelona, como lateral izquierdo, en el Camp Nou. Y por último Joaquín Correa, que en algún momento pareció afuera de la convocatoria por unos dolores cervicales que lo habían quitado del partido de Lazio ante Atalanta, hace una semana, pero ayer reapareció con normalidad y estuvo de punta a punta frente a Inter.

Juan Foyth, presentado en el Villarreal; el defensor tendrá una oportunidad en LaLiga Crédito: Villarreal FC

De los 30 apellidos originalmente citados del exterior, siete se quedaron en el camino. Kannemann (Gremio) por Covid-19; Marchesín (Porto), Saravia (Inter, de Porto Alegre), Pezzella (Fiorentina) y Nicolás González (Stuttgart) por diferentes grados de lesión; Cristian Pavón (Los Angeles Galaxy) por desencuentros de logística en los traslados y posterior cuarentena que exige la MLS, y finalmente Leonardo Balerdi, por un cambio estratégico de Scaloni. El zaguero exBoca ayer estuvo entre los suplentes en Marsella. Los cinco futbolistas que sumó el entrenador del medio local fueron los previsibles: Franco Armani, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, de River; Esteban Andrada y Eduardo Salvio, de Boca. Ellos cinco tienen el roce que hasta aquí les brindó la reanudación de la Copa Libertadores.

Si algo más de la mitad de los convocados del exterior siembra dudas por su actualidad, el resto sí entrega pistas certeras. Como la potente verticalidad de Lucas Ocampos; la pólvora de Lautaro Martínez -3 goles en tres fechas para Inter-; el despliegue de Rodrigo De Paul pese a las tres derrotas de Udinese en el comienzo del calcio; el lugar que se ganó Giovanni Simeone en el ataque de Cagliari, y la regularidad de Nicolás Tagliafico en Ajax, más allá de una expulsión en la apertura de la Eredivisie holandesa y la derrota de ayer con Groningen, que lo saco de la punta al equipo de Amsterdam.

Goleador y titular indiscutible: Lucas Ocampos atraviesa un momento excepcional en Sevilla Fuente: Archivo - Crédito: Pool via REUTERS / Attila Kisbenedek

Otros con menos cartel, inesperados, algo apartados del radar, entregan buenas señales. El zaguero Facundo Medina, hoy en Lens, exTalleres, jugó las seis fechas de la Liga francesa: 540 minutos. No se perdió nada. De 21 años y 1,84 metro, hasta le convirtió un gol a Lorient. El otro es Guido Rodríguez, eje del mediocampo del Betis del chileno Manuel Pellegrini, de muy buen comienzo en la Liga de España: fue titular en los cinco partidos del torneo. El otro destacado es Alejandro 'Papu' Gómez, probablemente el futbolista argentino más en forma y más influyente por estos días. En tres fechas suma cuatro goles para Atalanta, el puntero sensación del calcio.

Párrafo aparte para los arqueros, dos nombres lejos de los reflectores pero afirmados. Emiliano Martínez llegó a Aston Villa y recién ayer le marcaron los primeros goles, pero poco le habrá importado porque su equipo superó 7-2 a Liverpool en el gran golpe del fin de semana en la Premier League. El equipo de Dean Smith, junto con Everton, son las sorpresas en Inglaterra. Y Juan Musso, más allá del mal comienzo de Udinese en el calcio, se ha consolidado. El puesto es suyo en el conjunto de la región del Friuli.

Lautaro Martinez festeja su gol frente a Lazio Crédito: REUTERS / Alberto Lingria

Ahora, ¿cuántos de ellos estarán entre los titulares de Scaloni para debutar ante Ecuador este jueves, desde las 21.10, en la Bombonera? En principio, ninguno. Lo anticipó el entrenador: se apoyará en la base de los seis amistosos de 2019 pos Copa América de Brasil, dado el poco margen de ensayos que dispondrá. "Lamentablemente no va a haber ningún entrenamiento útil para sacar el equipo. Ya lo tengo en la cabeza y no hay mucho tiempo para probar", confesó, y relativizó las dos prácticas que desplegará mañana y pasado. ¿El primer borrador? Armani o Martínez; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Tagliafico; De Paul, con Paredes y Ocampos, más Lionel Messi y Lautaro Martínez. Queda un casillero, tal vez para Acuña, quizás para Dybala o Lo Celso. A excepción de Messi y su galaxia paralela, casi todos son futbolistas complementarios, ninguno con una actualidad muy relevante. Es la realidad de la Argentina, desde hace tiempo encerrada en un tubo de ensayo.

