En qué canal pasan Napoli vs. Bologna por la Supercopa de Italia 2025 hoy

El encuentro definitorio se disputa este lunes a las 16 (horario argentino) en el estadio de la Universidad Rey Saúd de Riad, Arabia Saudita
Este lunes, desde las 16 (hora argentina), Napoli y Bologna se enfrentan en el marco de la final de la Supercopa de Italia 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrea Colombo, se disputa en el estadio de la Universidad Rey Saúd de Riad, Arabia Saudita, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El equipo dirigido por Antonio Conte, que eliminó en semifinales a Milan por 2 a 0, se clasificó a este certamen tras ganar la Serie 2024-2025. En dicho certamen se consagró en la última fecha, con apenas un punto de ventaja sobre Inter de Milán, su inmediato perseguidor. Ganó la Supercopa de Italia en dos ocasiones, en 1990 y 2014, y fue subcampeón dos veces en los últimos cinco años, en 2020 y 2023.
El Rossoblú, por su parte, obtuvo su boleto tras ganar la Copa Italia 2024-2025, torneo en el que derrotó en la final a Milan, por la mínima diferencia. Viene de dejar en el camino a Inter, por penales, tras igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario. En el plantel están los argentinos Benjamín Domínguez y Santiago Castro, aunque el ex Gimnasia de La Plata perdió terreno en la consideración del DT Vincenzo Italiano en los últimos meses: jugó apenas ocho partidos en lo que va de la temporada -solo tres de ellos como titular-.
Napoli vs. Bologna: cómo ver online
El encuentro definitorio se disputa este lunes en Arabia Saudita y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- DGO - DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Napoli corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Supercopa de Italia 2025, en la final de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.17 contra los 3.95 que se repagan por un hipotético triunfo de Bologna. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.
