Miembro de la secretaría técnica, Romagnoli adelanta que el club ya no realizará contratos en dólares con los futbolistas. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Leandro Romagnoli, integrante de la secretaría técnica de San Lorenzo de Almagro, reconoció que "la situación económica del club no es la mejor", producto de la interrupción de la actividad futbolística por la cuarentena, y afirmó en un diálogo con TyC Sports que la institución tiene pensado suspender la suscripción de "contratos en dólares" en su plantel profesional.

"La situación económica del club no es la mejor, y con base en eso tenemos que tomar decisiones. La idea es ir por el camino de no más contratos en dólares: hoy se hacen muy difíciles de sostener", argumentó el ex mediocampista, campeón de la Copa Libertadores en 2014, entre otros títulos, como jugador azulgrana.

A los 39 años, hoy directivo, "Pipi" Romagnoli está convencido de que San Lorenzo debe "tratar de cumplirles a los jugadores y no firmarles un contrato sin poder pagarles". El problema se reproduce en otras entidades, por supuesto. "Hay que mejorar y cambiar el sistema", razonó el ídolo de los hinchas cuervos. Otra medida que tomará la institución es no renovar los acuerdos que se vencerán a fines de junio con una gran cantidad de jugadores y que son muy onerosos.

Marcelo Tinelli, varios años vicepresidente y hoy presidente de un club que desde hace un tiempo tiene preocupaciones económicas. Fuente: LA NACION - Crédito: Luengo

Mientras, el ambiente aguarda noticias sobre la reanudación actividad, suspendida en el contexto de la pandemia de coronavirus. "Hablamos con Tinelli sobre la vuelta al fútbol, pero no hay una fecha definida", contó Romagnoli. Marcelo Tinelli es el presidente de San Lorenzo y de la futura Liga Profesional de Fútbol, que reemplazará a la Superliga. "Se habla del 15 de julio como fecha para volver a entrenarse, pero no será fácil después de estar tanto tiempo parados. Ojalá puedan poner una fecha; la incertidumbre es el denominador común de todos los jugadores", comentó el dirigente.