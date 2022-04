Poca autocrítica. Sebastián Battaglia, tras la dura caída de Boca en su debut en la Copa Libertadores: “Hicimos un partido correcto”

Pocos imaginaron semejante bofetada prematura. La presentación en la Copa Libertadores resultó para Boca un verdadero fiasco, ante un primer adversario accesible, como Deportivo Cali, que si bien tenía la chapa de último campeón colombiano, su presente (en la penúltima posición del campeonato de su país y con un plantel desmantelado) distaba mucho de aquel momento exitoso. El conjunto xeneize perdió por 2 a 0 ensu camino hacia a la ansiada –y postergada– conquista del séptimo trofeo continental. El partido fue parte de la primera fecha del grupo E; en el otro encuentro, Always Ready, de Bolivia, superó a Corinthians, de Brasil, por 2 a 0.

“Creo que hicimos un partido correcto. En el primer tiempo fuimos algo más, tuvimos dos o tres situaciones para ponernos en ventaja. Ellos también tuvieron las suyas, pero nosotros estuvimos más cerca. En el complemento no pasaba nada hasta el gol y ahí tuvimos que salir y dejamos espacios que les permitió marcar el segundo gol”, analizó Sebastián Battaglia, DT de Boca. Su frase, con respecto al “partido correcto”, generó bastante rechazo: en redes sociales se leyeron miradas opuestas.

Copa Libertadores: Guillermo Burdisso, de Deportivo Cali, festejando su gol ante Boca, su exclub. NELSON RIOS

Battaglia, que ya es observado de reojo por muchos simpatizantes de Boca desde el año pasado y que obtuvo cierto respaldo tras las victorias xeneizes en la Copa de la Liga ante Estudiantes y River, en La Plata y en el Monumental, respectivamente, apuntó: “Nos faltó concretar las jugadas de gol que generamos. Si hubiéramos marcado primero, el partido habría cambiado. Después cometimos equivocaciones que nos cuestan el partido y nos vamos con una derrota”.

Boca, una vez más, padeció un gol de pelota parada (en este caso el autor del cabezazo fue un ex jugador xeneize: Guillermo Burdisso). A propósito de este aspecto deficitario, el entrenador expresó: “La pelota parada pasó a ser importante y a nosotros nos golpea, nos está costando, no solo hoy. Tenemos que seguir trabajando y mejorando en ese aspecto”.

En cuanto a las ausencias que sufrió Boca, entre lesionados y suspendidos, Battaglia explicó: “Todos están para ser parte del primer equipo. Sobre las ausencias, tenemos que convivir con esto. Sabemos que Cali es un equipo difícil, con jugadores que te pueden hacer daño. Pero en el segundo tiempo no pasaba nada y esa pelota parada de tiro libre terminó abriéndolo. Tuvimos que salir más a buscar y llegó el segundo gol. Nos vamos con una derrota que duele”.

Sebastián Battaglia y un momento complicado de Boca en el debut de la Copa Libertadores. LUIS ROBAYO - AFP

Sobre el futuro de Boca en la fase de grupos, el DT de 41 años señaló: “Hoy en el fútbol todo se emparejó y puede pasar cualquier cosa en un partido, son once contra once. Tenemos la exigencia por lo que significa el nombre de nuestro club. Que haya ganado hoy Always Ready (anoche, ante Corinthians) no me sorprende, será difícil en la altura [de La Paz]. La Copa es difícil”.

Próximos pasos del equipo

El plantel de Boca regresó a la Argentina en vuelo chárter durante esta madrugada y por la tarde comenzará a preparar el partido del sábado próximo ante Vélez (que jugará mañana ante Estudiantes, por la Copa Libertadores), por la novena fecha de la Copa de la Liga, en Liniers.

A las bajas ya conocidas se sumaron otras dos: Carlos Zambrano, con un posible desgarro (le harán estudios antes del mediodía), y Juan Ramírez, otra vez con molestias en un tobillo.

El próximo desafío de Boca por la Copa Libertadores será el martes 12 de abril, en la Bombonera, frente a Always Ready, de Bolivia.