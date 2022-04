El peor resultado: Boca sufrió una derrota demasiado dura en su presentación en la Copa Libertadores

La obsesión se convirtió en un desatino. La presentación en la Copa Libertadores resultó para Boca toda una decepción. Ni el más pesimista imaginó un comienzo tan escuálido frente a un adversario débil, limitado. Boca empezó en Colombia con una derrota por 2 a 0 ante Deportivo Cali su camino hacia a la ansiada –y postergada– conquista de la séptima Copa. El partido fue parte de la primera jornada del grupo E; en el otro encuentro, Always Ready, de Bolivia, superó a Corinthians, de Brasil, por 2 a 0.

El equipo xeneize tuvo un comienzo incómodo, ya que los serios incidentes en la eliminación contra Mineiro en Brasil en 2021 dejaron como resultado seis suspensiones, a Marcos Rojo, Sebastián Villa (habituales titulares), Carlos Izquierdoz (capitán, hoy lesionado), Javier García, Diego González y Cristian Pavón, que fue excluido de la lista de buena fe y está próximo a partir. Más allá de las ausencias, Boca no estuvo a la altura del desafío.

Jimmy Congo y Juan Ramírez, a fondo; el mediocampistas de Boca salió lesionado en Cali. Fernando Vergara - AP

Así como la Libertadores es el objetivo estelar, los 45 minutos iniciales en Cali exhibieron a un equipo carente de la personalidad que exige ser un favorito. Boca estuvo apagado, desorientado, mareado frente a un débil rival. No tuvo fuerza en los metros finales, Darío Benedetto debió ser expulsado (fue apenas amonestado por una durísima infracción), Carlos Zambrano se retiró lesionado (reemplazado por Jorge Figal) y la defensa ofreció todo tipo de ventajas, desde Frank Fabra hasta Agustín Rossi, otra vez intermitente en el manejo de la pelota con los pies.

No hubo goles porque el conjunto local atraviesa una crisis de identidad. Dispuso de un puñado de situaciones de peligro y de buenas intenciones, con un incisivo Aldair Gutiérrez, el defensor lateral derecho, y un grupo de volantes combativos. Como tantas otras veces, Boca se sostuvo por uno de sus jóvenes: chispazos de Exequiel Zeballos. Más tarde, Alan Varela reemplazó a Juan Ramírez, otro lesionado.

Guillermo Burdisso festeja a pesar de su paso, breve, por Boca; su gol abrió el triunfo de Cali en la apertura del grupo E. Fernando Vergara - AP

En la segunda etapa, cuando Boca intentó reaccionar, Guillermo Burdisso, de cabeza, estableció el sorpresivo 1-0. El desconcierto xeneize fue tan grande que, luego de un tímido intento de Zeballos, el equipo argentino recibió otro cachetazo. Centro de Kevin Velasco, zurdazo de Jhon Vásquez. Cali ofreció valentía. Es el vigente campeón colombiano, pero su presente es gris. Dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, perdió a fines de febrero la final de la Superliga colombiana a manos de Tolima, y en el torneo Apertura está 19º de 20 equipos, sin posibilidades de alcanzar a los ocho mejores.

Esta campaña puso en duda la continuidad de Dudamel, pero el DT y ex arquero de la institución recibió el respaldo de la dirigencia. El tradicional club colombiano, subcampeón de la Copa Libertadores en 1978 (final vs. Boca) y 1999 (vs. Palmeiras), se reforzó con Burdisso –destacado este martes– y Agustín Vuletich (jugó 25 minutos), pero su principal figura es Teófilo Gutiérrez. Cali intentó el regreso de José “Pepe” Sand, que prefirió continuar en Lanús.

Compacto de Cali 2 vs. Boca 0

La Libertadores se convirtió en una obsesión para Boca. Hace años. No la disfruta, ni en el recorrido ni en los momentos decisivos, puntuales. Siente la obligación de obtenerla, de atesorarla entre sus brazos una vez más, mientras pasan los años y se suceden los contratiempos. La magia de Román Riquelme en 2007 quedó demasiado atrás, tanto que hoy el eterno número 10 es un controvertido dirigente, el vicepresidente y dueño de la pelota.

La patada de Benedetto

Decía Fernando Navarro Montoya días atrás: “Perdió una final contra el tradicional rival y pareció que no ha servido nada. Les recuerdo a todos que Boca ya era grande antes de jugar la Copa Libertadores, que se disputa desde al año ‘60. Es muy difícil ganarla. Si estamos pensando que el comienzo de Boca es ahora, estamos diciendo que la casa comienza a construirse en la terraza y no en los cimientos, y Boca ha tenido tiempo para construir y afrontar el desafío. El gran objetivo es la Copa Libertadores, pero no un único objetivo. Cada vez que Boca no gana la Copa derrumba los procesos, los proyectos, entrenadores y jugadores. Están equivocados”.

Jorge Marsiglia obstaculiza a Óscar Romero; el paraguayo no pesó en la ofensiva xeneize. LUIS ROBAYO - AFP

El análisis es interesante. No hay que viajar demasiado en el tiempo: el Vasco Arruabarrena, Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Alfaro, Miguel Russo (el último ganador de la copa más bonita). Todos dejaron una marca, más allá de las desventuras en la Libertadores. Ahora, Sebastián Battaglia intenta cambiar el destino de los últimos años. Final, semifinal, bochorno en la eliminación frente a Mineiro, luego de que la tecnología jugara su partido y perjudicara al equipo xeneize, antes del traspié en los penales.

Frank Fabra ataca frente a Yony González; ausente Carlos Izquierdoz, con quien alguna vez discutió en plena cancha, el defensor colombiano fue el capitán de Boca. Fernando Vergara - AP

“Es una competencia difícil. Tendremos que ser inteligentes y vamos a necesitar de todos, porque son muchos partidos seguidos en poco tiempo. Es un grupo difícil, pero nosotros somos un gran equipo también”. Battaglia conserva la calma. La tormenta acecha, los conflictos aparecen y se esfuman, los resultados transforman el ánimo de un modo extraordinariamente exagerado. El triunfo sobre River en el Monumental elevó el optimismo al cielo, el empate con Arsenal en la Bombonera retrotrajo al pesimismo.

El error de Rossi

Y en Colombia, en el amanecer de un viaje tan bonito como difícil, pareció no haber tal amanecer: la oscuridad se extendió. En todos los órdenes.