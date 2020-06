Una fuente de agua napolitana, otro lugar elegido para celebrar Fuente: AFP - Crédito: Carlo Hermann / AFP

ROMA.- Fue inevitable. Después de la victoria por penales de Napoli sobre Juventus, para la conquista de la Copa Italia en el Estadio Olímpico, anoche estallaron festejos descontrolados en Nápoles que causaron polémicas por la falta de respeto de las medidas anti-coronavirus. Luego de un triunfo de lo más simbólico -Sur pobre contra Norte rico y varias veces campeón-, no hubo distanciamiento social, ni barbijos, tapabocas, ni nada que pudiera detener el júbilo de los napolitanos.

Al ver las imágenes de los festejos en las calles de Nápoles, a los que participaron unas 5000 personas, Ranieri Guerra, director adjunto de la Organización Mundial de la Salud, no ocultó su furia y llamó a los hinchas unos "sciagurati" ("desgraciados"). "En este momento no nos podemos permitir esto", denunció Guerra en un programa de TV. "Duele ver estas imágenes", agregó este experto, que incluso recordó cómo el partido de Champions League entre Atalanta y Valencia, que se jugó en el estadio de San Siro de Milán el 19 de febrero pasado, fue crucial en la difusión del contagio en el norte de Italia.

Los fanáticos de Napoli se reunieron en el centro de la ciudad a celebrar el título Crédito: Fabio Sasso/ZUMA Wire/dpa

"No quisiera que se repitiera (algo así) justo ahora, cuando el Comite´Técnico Científico (formado por el gobierno), decidió no limitar totalmente el juego del fútbol, como ciencia y conciencia médica hubieran sugerido", dijo Guerra. Este experto admitió, no obstante, que "por suerte" el descontrol ocurrió en Nápoles, una zona de Italia en la que la "incidencia del virus fue más baja".

En Italia, que tuvo una cuarentena de 56 días de la que fue progresivamente saliendo y que ahora volvió casi a la normalidad -siempre y cuando se respeten reglas anti-Covid-19-, hasta ahora se registraron 34.514 muertos. Según datos de hoy de la Protección Civil, que reportó 333 casos en las últimas 24 horas, la mayoría en la región de Lombardía, la zona más azotada, el virus sigue circulando, aunque el contagio se encuentra bajo control.

El colorido se pareció al de cualquier celebración, a pesar del coronavirus Crédito: Alessandro Pone/Lapresse via ZUMA Press/dpa

"Ha ganado el contagio de la felicidad", aseguró el alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, que en declaraciones a los medios salió a defender a los "tifosi" y le retrucó a Guerra, que los tildó de "desgraciados". "Me parece un poco exagerado. Nápoles no tiene más infectados desde el fin del lockdown (el 4 de mayo), desde hace siete días no hay contagios y en la calle sólo había napolitanos", dijo. "Hay que salir de esta hipocrisía o no se juegan partidos... Pero si gana el Nápoli quién puede pensar que los napolitanos no van a salir a la calle a festejar?", preguntó.

Napoli ganó su sexta Copa Italia y sus hinchas lo festejaron en las calles Crédito: Alessandro Pone/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Los festejos comenzaron poco después de las 23, luego de una dramática definición de la final entre Nápoli y Juventus por penales. Hasta entonces la ciudad de Maradona estuvo sumida en un silencio sepulcral, como sucede cada vez que juega su equipo. Finalizado el match, terminó el silencio y estallaron los gritos de felicidad, los primeros fuegos artificiales, los bocinazos y la fiesta.

"Me pregunto dónde estaba el señor De Luca", comentó Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga y exviceprimer ministro, que se sumó a las polémicas y acusó directamente al gobernador de la región Campania (cuya capital es Nápoles), famoso por sus férreas medidas anti-coronavirus, que, como era de esperar, cayeron en el olvido.

Los fanáticos de Napoli encienden bengalas mientras celebran Fuente: AFP - Crédito: Carlo Hermann / AFP