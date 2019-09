Barrera y Messi, capitanes de Nicaragua y Argentina, en el amistoso que disputaron en junio pasado en San Juan

La consagración de Lionel Messi en los Premios The Best, que entregó la FIFA el lunes en La Scala de Milan, con el argentino distinguido como mejor jugador de la temporada, ingresó en un terreno de polémica ante un par de denuncias de votantes que aseguran que no eligieron a la gran figura de Barcelona, que en la elección superó por margen ajustado al holandés Virgil Van Dijk (Liverpool) y al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus).

Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua, expresó en sus redes sociales que no votó en The Best. "Cualquier información sobre mi voto es falso", destacó el jugador de Real Estelí FC, de su país. Casualmente, Barrera integró el seleccionado que se enfrentó con la Argentina (y con Messi) a principios de junio pasado, en San Juan, en el último amistoso de preparación para la Copa América de Brasil. Esa noche, incluso, anotó el gol de su selección, que perdió 5-1.

Luego, en un comunicado, Barrera amplió que en ningún momento fue "parte del proceso de votación para The Best FIFA Football Awards". Y en la nota emitida por el club Real Estelí remarca: "Nuestro jugador manifiesta su preocupación ante esta situación porque se usó su nombre en un hecho en el cual no tuvo ninguna participación. Barrera, tras enterarse de la lista final de votantes, expresó a través de su cuenta oficial de Twitter que no ejerció ningún voto y que la información ahí presentada no corresponde a su criterio. Tras esta situación, el jugador ha sido abordado vía redes sociales y comunicación telefónica por periodistas de todo el mundo, sin embargo el capitán de la Selección y jugador del Real Estelí FC desea informar que reafirma su posición de que él no emitió voto alguno a favor de ningún jugador".

De acuerdo con la planilla de votos que presentó la FIFA, Barrera eligió por orden de importancia a Lionel Messi, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo.

La planilla oficial de la FIFA con los votos de los capitanes de seleccionados. Según el documento, Barrera votó a Messi, pero él lo niega.