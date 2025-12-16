Premios The Best 2025, en vivo: la gala de la FIFA en Doha y la lista de ganadores, minuto a minuto
Aunque la Casa Madre del fútbol mundial ya fue anticipando el nombre de algunos condecorados, la ceremonia oficial comenzará a las 14 y se la podrá seguir en directo desde la plataforma digital FIFA+; los principales candidatos y todas las declaraciones
El Puskas, para un argentino
Por su golazo de chilena contra Independiente de Rivadavia de Mendoza, Santiago Montiel obtuvo el premio Puskás.
@espnargentina
¡TIJERA DE AFUERA DEL ÁREA! 🤯🔥 No se puede creer el golazo que hizo #Montiel ante #IndependienteRivadavia 👉 Mirá nuestros partidos de #LigaProfesional en #DisneyPlus #TikTokDeportes♬ original sound - ESPN Argentina
¿Cómo se eligen los ganadores?
Los ganadores de todas las ternas se determinan a través de un procedimiento establecido y coordinado por la FIFA. El jurado internacional está compuesto por seleccionadores y capitanes de todas las selecciones nacionales.
También integran la lista un periodista especializado por cada territorio con selección nacional y todos los hinchas registrados en el portal FIFA.com.
Who will be crowned #TheBest? 🤔— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 15, 2025
Click here to learn more and find out how you can watch the special event live! 👇
El premio The Best al mejor DT es para...
La lista a mejor entrenador de fútbol masculino está integrada por:
- Javier Aguirre (México).
- Mikel Arteta (Arsenal).
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain).
- Hansi Flick (Barcelona).
- Enzo Maresca (Chelsea).
- Roberto Martínez (Portugal).
- Arne Slot (Liverpool).
Mejor jugadora: todas las candidatas
- Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).
- Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).
- Aitana Bonmati (España y Barcelona).
- Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).
- Mariona Caldentey (España y Arsenal).
- Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).
- Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).
- Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).
- Patri Guijarro (España y Barcelona).
- Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).
- Lauren James (Inglaterra y Chelsea).
- Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).
- Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).
- Claudia Pina (España y Barcelona).
- Alexia Putellas (España y Barcelona).
- Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).
- Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).
Mejor jugador: todos los candidatos
- Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain).
- Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain).
- Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München).
- Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid).
- Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain).
- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea).
- Pedri (España y Barcelona).
- Raphinha (Brasil y Barcelona).
- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool).
- Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain).
- Lamine Yamal (España y Barcelona).
Andreas Harlass-Neuking, el nuevo premio Fair Play
Este reconocimiento se lo llevó el médico del club alemán SSV Jahn Regensburg, quien durante un duelo de la Bundesliga 2 vs. Ratisbona asistió a un simpatizante del club rival que se desmayó en la tribuna.
Andreas Harlass-Neuking wins the FIFA Fair Play Award! 🤝#TheBest— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Premio a la mejor hinchada para un equipo iraní
El galardón fue para los hinchas del Zakho SC de Irán, quienes en un partido de la liga local lanzaron miles de peluches al campo de juego para que sean donados a niños con enfermedades.
En esa categoría, competía el argentino Alejandro Ciganotto, el fanático de Racing que viajó “a dedo” a Río de Janeiro para presenciar el partido de semifinales de la Copa Libertadores vs. Flamengo.
¡Una afición muy especial! 🫂— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025
Los simpatizantes del Zakho SC ganan el Premio a la Afición de la FIFA. 🌟
Hannah Hampton, la mejor arquera de la temporada
Pese a que la ceremonia oficial inicia a las 14, la Casa Madre del fútbol mundial va anticipando en la cuenta regresiva a los ganadores de algunos de los rubros.
Entre ellos el de mejor arquera, donde se impuso Hannah Hampton, futbolista de Chelsea y de la selección de Inglaterra, con la que este año conquistó la Eurocopa celebrada en Suiza.
¿Qué premios se entregan en la gala de The Best?
Entre la lista de condecoraciones figuran:
- Mejor jugador.
- Mejor jugadora.
- Mejor entrenador masculino y femenino.
- Mejor arquero y arquera.
- Premio a la mejor hinchada.
- Premio Fair Play.
- Premio Puskás (mejor gol del año masculino).
- Premio Marta (mejor gol del año femenino).
Gianluigi Donnarumma fue elegido mejor arquero de la temporada
El guardavallas de Manchester City se impuso entre otros al argentino Dibu Martínez, ganador en dos ocasiones del galardon (2022 y 2024). Los otros ternados eran Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milán) y Wojciech Szczęsny (Barcelona).
Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Categoría mejor jugador, sin candidatos argentinos
Luego de que Messi haya obtenido el galardón en 2019, 2022 y 2023, en esta ocasión no habrá representantes argentinos.
Entre los 11 elegibles sobresalen el francés Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain), quien recibió el último Balón de Oro; Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid), Raphinha (Brasil y Barcelona), Mohamed Salah (Egipto y Liverpool) y Lamine Yamal(España y Barcelona).
The Best: dónde ver la premiación
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo este martes los premios The Best en Doha, Qatar, para reconocer a los mejores de la temporada 2024-2025.
La ceremonia está programada a las 14 (hora argentina) y, de momento, no se anunció si se transmitirá por TV en nuestro país. Así, la única opción para mirarla en vivo es la plataforma digital FIFA+.
