Todos los ganadores de los premios FIFA The Best 2025

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) lleva a cabo este martes los premios The Best en Doha, Qatar, para reconocer a los mejores de la temporada 2024-2025 y, en la antesala de la ceremonia que está programada a las 14 (hora argentina), anunció ganadores en algunas de las ternas.

En la de mejor arquero la distinción fue, como se esperaba, para el italiano Gianluigi Donnarumma, quien brilló en el anterior calendario con la camiseta de PSG en la obtención de la primera Triple Corona de su historia. Así, el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez no pudo conseguir su tercer premio y segundo consecutivo en una nómina que también compartió con figuras como Alisson Becker (Brasil y Liverpool), Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid) y Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München).

¡Gianluigi Donnarumma se consagra con el Premio #TheBest al Guardameta de la FIFA 2025! 🧤 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

Entre las damas, la reconocida fue Hannah Hampton, arquera de Chelsea y de la selección de Inglaterra. En la nómina también figuraban la chilena de Lyon Christiane Endler, Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC); Cata Coll (España y Barcelona), y Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United), entre otras.

Otros premios que se dieron a conocer en las plataformas de la FIFA son el de la mejor afición y el Fair Play. El primero fue para los hinchas del Zakho SC de Irán, quienes en un partido de la liga local lanzaron miles de peluches al campo de juego para que sean donados a niños con enfermedades. En esa categoría, competía el argentino Alejandro Ciganotto, el fanático de Racing que viajó “a dedo” a Río de Janeiro para presenciar el partido de semifinales de la Copa Libertadores vs. Flamengo.

¡Una afición muy especial! 🫂



Los simpatizantes del Zakho SC ganan el Premio a la Afición de la FIFA. 🌟 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

El Fair Play, en tanto, fue para Andreas Harlass-Neuking, médico del club alemán SSV Jahn Regensburg quien durante un duelo de la Bundesliga 2 vs. Ratisbona asistió a un simpatizante del club rival que se desmayó en la tribuna.

El premio Marta al mejor gol convertido por una futbolista lo recibió Lizbeth Ovalle, autora de un escorpión para Tigres de México vs. Guadalajara. En esa categoría compitió la albiceleste Kishi Núñez con un tanto que le marcó con la selección argentina a Costa Rica.

¡Ovación para Lizbeth Ovalle! 🙌



Un gol merecedor del Premio Marta. 😮‍💨 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

En la gala principal se anunciarán “los mejores jugadores y entrenadores del mundo” de ambas ramas, explicó la FIFA en la previa.

Nominados al premio The Best

Mejor jugador

Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain).

Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain).

Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München).

Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid).

Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain).

Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea).

Pedri (España y Barcelona).

Raphinha (Brasil y Barcelona).

Mohamed Salah (Egipto y Liverpool).

Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain).

Lamine Yamal (España y Barcelona).

Ousmane Dembélé es el gran candidato a recibir el premio The Best en 2025 Thibault Camus - AP

Mejor jugadora

Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).

Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).

Aitana Bonmati (España y Barcelona).

Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).

Mariona Caldentey (España y Arsenal).

Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).

Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).

Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).

Patri Guijarro (España y Barcelona).

Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).

Lauren James (Inglaterra y Chelsea).

Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).

Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).

Claudia Pina (España y Barcelona).

Alexia Putellas (España y Barcelona).

Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).

Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).

Mejor entrenador de fútbol masculino

Javier Aguirre (México).

Mikel Arteta (Arsenal).

Luis Enrique (Paris Saint-Germain).

Hansi Flick (Barcelona).

Enzo Maresca (Chelsea).

Roberto Martínez (Portugal).

Arne Slot (Liverpool).

Mikel Arteta, DT de Arsenal, está ternado en la categoría a mejor entrenador Alastair Grant - AP

Mejor entrenador de fútbol femenino

Sonia Bompastor (Chelsea).

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyonnais).

Seb Hines (Orlando Pride).

Renee Slegers (Arsenal).

Sarina Wiegman (Inglaterra).

Premio Puskás (mejor gol anotado para un futbolista)