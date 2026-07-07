Por dónde pasan Argentina vs. Egipto y qué canal lo transmite en vivo

La selección argentina se enfrenta este martes con Egipto, en un partido correspondiente a los octavos de final, el penúltimo de esta instancia y cuya llave de los cuatro mejores se terminará de dibujar en la misma jornada. Sin embargo, el equipo albiceleste, que pretende defender el título que ganó en Qatar 2022, necesita mejorar para no sufrir como ante Cabo Verde, pese a la victoria por 3 a 2. Todos los detalles de este encuentro y todos los que restan de este Mundial 2026 se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

En la Argentina, los derechos de transmisión televisiva están distribuidos entre DSports, TyC Sports, Telefé y TV Pública, a la vez que todos están disponibles en las plataformas digitales de los cableoperadores DGO, Telecentro Play y Flow. También en los servicios de streaming de Disney+ Premium y Paramount+.

El primero de estos dos equipos que llegó a los octavos fue Egipto, que en 16avos superó a Australia 4 a 2 por penales en Dallas. En 120 minutos de juego igualaron 1 a 1 por los goles de Emam Ashour para los africanos y de Mohamed Hany en contra para los oceánicos.

Posteriormente, el elenco dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Cabo Verde con mucho sufrimiento porque se impuso 3 a 2 en tiempo suplementario gracias a un cabezazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges. En los 90 minutos reglamentarios fue empate 1 a 1 con tantos de Lionel Messi y de Deroy Duarte. En el tiempo extra, Lisandro Martínez le dio la primera ventaja a la Argentina y, poco después, Sidny Lopes Cabral empató con un golazo.

Goles de Argentina vs. Cabo Verde | Argentina ganó un partido que casi le cuesta el Mundial

La Argentina ganó todos los partidos que jugó en el certamen. En la primera etapa dominó el Grupo J con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 y avanzó como líder. La ajustada victoria frente a los caboverdianos por 3 a 2 encendió las alarmas en el equipo porque en la previa había una gran diferencia entre ambos planteles y, sobre todo, porque no jugó bien y tuvo varios futbolistas en un nivel bajo.

En ese contexto es que Scaloni y su cuerpo técnico harían modificaciones en la formación inicial para este partido.

Los egipcios, liderados futbolísticamente por Mohamed Salah, tampoco conocen la derrota. Antes de superar a los australianos se ubicaron segundos en la zona G con cinco unidades producto de un empate con Bélgica 1 a 1, una victoria sobre Nueva Zelanda 3 a 1 y otra parda con Irán 1 a 1.

El DT argentino Lionel Scaloni no quedó conforme con el rendimiento ante Cabo Verde y haría varias modificaciones Aníbal Greco - La Nación

Argentina vs. Egipto: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Mundial 2026.

Día : Martes 7 de julio.

: Martes 7 de julio. Hora : 13 (Horario argentino).

: 13 (Horario argentino). Estadio : Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Árbitro : Francois Letexier (Francia).

: Francois Letexier (Francia). TV : Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

Ambos seleccionados se enfrentaron una sola vez en la historia y fue en un amistoso en marzo de 2008, en El Cairo. El conjunto dirigido por entonces por Alfio Basile ganó 2 a 0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

El vencedor del cruce avanzará a cuartos de final de la Copa del Mundo y esperará por Suiza o Colombia, que se enfrentarán a las 17 en Vancouver.