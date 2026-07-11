Por dónde pasan Argentina vs. Suiza y qué canal lo transmite en vivo

Los cuartos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 concluyen este sábado con el partido entre la selección argentina y Suiza, que se enfrentan desde las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City con arbitraje del portugués João Pedro Silva Pinheiro.

El partido se transmite en vivo por diferentes pantallas. En televisión está disponible en DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; mientras que en plataformas digitales las opciones son Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentina vs. Suiza

La Argentina ganó todos los partidos que jugó en el certamen. En la primera etapa dominó el Grupo J con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 y avanzó como líder. Posteriormente, en 16avos de final, el elenco dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Cabo Verde con mucho sufrimiento porque se impuso 3 a 2 en tiempo suplementario y ante Egipto, en los octavos, estuvo al borde de la eliminación: perdía 2 a 0 y dio vuelta el resultado en los últimos 15 minutos con tres goles.

El entrenador Lionel Scaloni puede repetir la formación que arrancó contra los Faraones, con Leandro Paredes en el mediocampo y Julián Alvarez como centrodelantero. La única duda es si juega Nahuel Molina o es Gonzalo Montiel quien ocupa el lateral derecho, la posición que siempre es una incógnita a partir del bajo nivel de ambos futbolistas.

El equipo helvético jugó cinco partidos en el campeonato y está invicto porque logró tres triunfos y dos empates, con nueve goles a favor solo tres en contra. En la primera etapa lideró el Grupo B con siete unidades producto de una sorpresiva igualdad ante Qatar 1 a 1 más victorias sobre Bosnia y Herzegovina 4 a 1 y Canadá 2 a 1. En 16avos de final eliminó a Argelia con un cómodo 2 a 0 mientras que en octavos empató con Colombia 0 a 0 y, después, le ganó en la tanda de penales 4 a 3.

Con su acceso hasta los cuartos de final, Suiza igualó su mejor actuación en la historia. En Italia 1934, en su debut en citas ecuménicas, perdió frente a Checoslovaquia; en Francia 1938 cayó ante Hungría y en Suiza 1954, como local, lo superó Austria 7 a 5 en el partido que tiene el récord de ser el que más goles se anotó en una Copa del Mundo.

Una baja sensible para Suiza es la del delantero Johan Manzambi, quien sufrió una lesión ante Colombia y el entrenador Murat Yakin anunció que no está disponible para enfrentar a la Argentina.

Johan Manzambi es una baja sensible para Suiza en el Mundial 2026 Ethan Cairns - The Canadian Press

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.75 contra 5.93 que cotiza su derrota, es decir una victoria del conjunto africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.65.

La última vez que se enfrentaron fue en los octavos de final del Mundial Brasil 2014. Entonces, la albiceleste se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, a los 118′. El historial favorece al equipo sudamericano, con tres victorias y un empate. El otro antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966, con triunfo argentino 2 a 0 gracias a las anotaciones de Ermindo Onega y Luis Artime.

El vencedor del cruce avanzará a las semifinales y se enfrentará a Noruega o Inglaterra, que juegan desde las 18 en Miami.