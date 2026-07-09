Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi y Mbappé

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026, el premio que se le entrega al máximo anotador de la Copa del Mundo, está al rojo vivo. Con ocho tantos en los primeros cinco partidos, Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé, de Francia, y se mantiene en carrera por uno de los pocos galardones individuales que le faltan en su vitrina. Sin embargo, el noruego Erling Haaland los sigue de cerca con siete tantos, y un poco más atrás aparece el inglés Harry Kane, con seis.

Luego, con cinco, aparece otro galo, Ousmane Dembélé (Francia) y unos cuantos los persiguen con cuatro (varios ya fuera de competencia): Vinícius Jr. (Brasil), Ismaila Sarr (Senegal), Mikel Oyarzábal (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Julián Quiñones (México). Después hay varios futbolistas con tres: el portugués Cristiano Ronaldo; los neerlandeses Brian Brobbey y Cody Gakpo; los alemanes Deniz Undav y Kai Havertz; el neozelandés Elijah Just; el mexicano Raúl Jiménez; el marroquí Ismael Saibari; el canadiense Jonathan David; el suizo Johan Manzambi; el congoleño Yoane Wissa; el brasileño Matheus Cunha; el estadounidense Folarin Balogun y el belga Romelu Lukaku.

Jude Bellingham convirtió un doblete frente a México y llegó a los cuatro goles en el Mundial 2026 ALFREDO ESTRELLA - AFP

La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la FIFA también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.

Hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en cantidad de tantos. Ante esa situación, se pondera primero la cantidad de asistencias y, de persistir el empate, la cantidad de minutos jugados.

Kylian Mbappé fue el máximo goleador de Qatar 2022, con ocho, y se quedó con la Bota de Oro Aníbal Greco - LA NACIÓN

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales