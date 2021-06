Por qué Lionel Messi aún no recibió una propuesta de renovación de Barcelona

Sabido es que Barcelona está planificando sus próximos pasos. No solo el de la temporada venidera, sino también el plan de acción a seguir para dejar atrás la compleja situación financiera y las frustraciones deportivas.

Sin embargo, en suelo catalán hay sorpresa porque el crack rosarino quedará libre en 20 días, y aun no recibió una propuesta concreta de renovación.

Es cierto, ya hubo contactos y conversaciones entre las partes, y se descuenta que seguirá en el club. Pero la Pulga sigue sin leer algún documento que le permita analizar, estudiar y decidir qué hacer.

Laporta y Messi, durante la coronación de Barcelona como último campeón de la Copa del Rey AP - AP

Según el diario Sport, el presidente Joan Laporta tiene muy claro qué proponerle y lo tiene definido desde hace semanas: extender el vínculo por dos años, con un sueldo por temporada de 50 millones de euros brutos (cerca de la mitad de lo que cobra en la actualidad) y otros ocho años de relación en los que se convertirá en embajador barcelonista. Aquí ingresaría la posibilidad de que Messi se dé el gusto de jugar dos años en la MLS, antes de colgar los botines en, hipotéticamente, junio de 2025. Durante esa segunda etapa, ya no como jugador culé, Leo recibiría 10 millones.

De acuerdo a esas versiones, el dirigente ya le explicó estos detalles a Jorge Messi, padre y agente del crack. Sin embargo, todavía no está plasmado en un documento, con detalles pormenorizados del asunto. Esto no deja de ser un riesgo porque cuanto menor sea el tiempo de análisis, más peligroso es que no lleguen a un acuerdo antes de fin de mes.

Las últimas frustraciones de Barcelona golpearon emocionalmente a Messi, que quiere volver a ganar la Champions

Más allá de lo económico, al rosarino lo seduce la idea de volver a ser un equipo competitivo, que le permita intentar ganar otra vez la Champions League y la Liga. Y aunque la promesa ya existió, en los hechos no hubo mucho movimiento. Hasta el momento el Barça sólo oficializó las contrataciones del Kun Agüero, Eric García y Emerson, y está pendiente de confirmar el fichaje de Memphis Depay en las próximas horas.

