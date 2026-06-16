Portugal vs. Congo RD, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Portugal y Congo RD en la jornada 1 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Portugal y Congo RD correspondiente al grupo K del Mundial 2026 se disputará este miércoles 17 de junio a las 14.00 h en el Houston Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas.
El presente de ambos seleccionados
El duelo marca el inicio de la competencia para ambos conjuntos en el certamen ecuménico. Tanto Portugal como Congo RD llegan con la expectativa de sumar de a tres en el debut para comenzar a perfilar sus aspiraciones dentro de la zona K, donde cada punto resulta vital para avanzar a la siguiente instancia del torneo.
Estadísticas y antecedentes
Al tratarse de la jornada inaugural del grupo, ambos equipos llegan sin rodaje previo en la presente edición de la Copa del Mundo. El choque en Houston representa un desafío estratégico para los entrenadores, quienes buscarán imponer su estilo de juego en un escenario neutral para conseguir una victoria fundamental en el estreno mundialista.
Lo que está en juego
El resultado final del compromiso determinará quién toma la delantera en la tabla de posiciones del grupo K. Sumar una victoria en el debut es determinante para ambos seleccionados, no solo por la cosecha de puntos, sino también por el impacto anímico que genera comenzar con el pie derecho en el objetivo de clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026.
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