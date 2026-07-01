Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Portugal y Croacia correspondiente al Mundial 2026 se disputará este jueves 2 de julio a las 20.00 h en el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad de Toronto.

El momento de los equipos

Portugal llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Colombia en su última presentación. Por el lado de Croacia, el conjunto balcánico arriba con confianza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Ghana en la jornada anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados se enfrentan en la jornada 4 del certamen buscando sumar puntos vitales para consolidar sus aspiraciones en el torneo mundialista. El rendimiento reciente de los dirigidos por el cuerpo técnico croata tras su triunfo, frente a la solidez defensiva demostrada por el conjunto luso ante los colombianos, plantea un choque de estilos tácticos definidos.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta clave para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar en el Mundial 2026. Sumar de a tres es el objetivo principal para posicionarse de la mejor manera en la tabla de posiciones de cara a la definición de la fase de grupos.