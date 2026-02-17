Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 5

Concluyó este lunes la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 en la que Vélez y Tigre quedaron como líderes de los grupos A y B, respectivamente. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la A, el Fortín manda con 11 puntos tras igualar frente a Defensa y Justicia 1 a 1 como visitante en Florencio Varela. Sus tres escoltas son, con 9 unidades cada uno, Independiente -derrotó a Lanús 2 a 0- el Halcón y Estudiantes de La Plata, que empardó en el clásico frente a Gimnasia 0 a 0.

Boca Juniors, por su parte, igualó sin goles con Platense en la Bombonera y quedó séptimo con siete puntos, uno menos que su rival de turno y el Granate. San Lorenzo empató en Santa Fe con Unión 0 a 0 y también tiene siete unidades, pero peor diferencia de goles que el xeneize y Talleres de Córdoba -venció 2 a 1 Gimnasia de Mendoza-.

En el Grupo B, el Matador superó a Aldosivi de Mar del Plata 1 a 0 en Victoria y domina con 13 puntos, uno más que Independiente Rivadavia de Mendoza que cayó ante Belgrano de Córdoba 1 a 0 y no pudo lograr su quinta victoria seguida. River, en tanto, perdió con Argentinos Juniors 1 a 0 en la Paternal y bajó hasta el octavo lugar con siete unidades. Justo por detrás quedó Racing que, tras un comienzo de tres caídas, logró su segundo triunfo en fila contra Banfield 2 a 0 y llegó a los seis tantos.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, la de los interzonales

Jueves 19 de febrero

17.15: Defensa y Justicia vs. Belgrano -ESPN Premium-

17.15: San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto -TNT Sports-

19.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente -ESPN Premium-

19.30: Instituto vs. Atlético Tucumán -TNT Sports-

Viernes 20 de febrero

18: Estudiantes vs. Sarmiento -ESPN Premium-

20: Boca vs. Racing -TNT Sports-

22.15: Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia de La Plata -TNT Sports-

22.15: Rosario Central vs. Talleres -ESPN Premium-

Sábado 21 de febrero

17: Platense vs. Barracas Central -ESPN Premium-

17: Banfield vs. Newell’s -TNT Sports-

19.15: Deportivo Riestra vs. Huracán -TNT Sports-

21.30: Central Córdoba vs. Tigre -ESPN Premium-

Domingo 22 de febrero

18.30: Vélez vs. River -ESPN Premium-

21: Unión vs. Aldosivi -TNT Sports-

A confirmar