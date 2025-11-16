Tabla Anual, en vivo: qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

En la previa a su visita a Vélez, River marcha cuarto en la Tabla Anual con 52 puntos y en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El Millonario aspira a superar a Argentinos Juniors, que marcha tercero con 54 unidades y visita a las 20.15 a Estudiantes de La Plata, para terminar tercero e ingresar al repechaje del máximo certamen continental, la misma instancia en la que este año Boca Juniors fue eliminado por Alianza Lima de Perú.

Lo positivo para el Millonario es que el sábado Deportivo Riestra empató ante Godoy Cruz 1 a 1 y San Lorenzo frente a Sarmiento de Junín también 1 a 1 y ambos quedaron por detrás suyo en la Tabla Anual. El Malevo solo lo supera si es goleado por más de cinco goles por el Fortín.