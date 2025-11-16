Tabla Anual, en vivo: qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026
El Millonario visita este domingo desde las 17 a Vélez Sarsfield con el objetivo de terminar en el tercer puesto para acceder al máximo certamen continental del año próximo
La Tabla Anual, en vivo en Canchallena
Paridad
En los primeros 20 minutos Vélez y River empatan 0 a 0 un partido parejo en el que el Millonario arrancó mejor y tuvo algunas chances para abrir el marcador. El Fortín respondió con un cabezazo y un remate desde afuera del área. El entrenador Marcelo Gallardo tuvo que reemplazar a Fabricio Bustos por lesión y debutó el joven Agustín Obregón, quien fue amonestado ante su primera infracción.
¡Ya juega River vs. Vélez en el José Amalfitani!
El Millonario visita a Vélez en la última fecha del grupo B del Torneo Clausura 2025 con el objetivo de ganar para llegar al tercer puesto de la Tabla Anual y quedar en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025, al menos hasta que Argentinos Junios visite a Estudiantes de La Plata este domingo desde las 20.15 en el estadio Uno.
Instituto vs. Talleres, a la vez en Córdoba
En simultáneo a la visita de River a Vélez, en Córdoba chocan Instituo y Talleres. El encuentro no tiene incidencia para el Millonario en la Tabla Anual, pero si en el Torneo Clausura porque la T puede superarlo si le gana a la Gloria y el conjunto de Marcelo Gallardo no sonríe en el José Amalfitani.
La formación de River para visitar a Vélez
Con varias bajas por lesión, suspensión y decisión de Marcelo Gallardo, el DT dispuso de una formación inicial en la que sobresale el regreso de Enzo Pérez. Además, Santiago Lencina es titular nuevamente y en la defensa el único que permanece con respecto al Superclásico es Lautaro Rivero. Gonzalo Montiel no se recuperó de una lesión en su rodilla mientras que Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña llegaron a las cinco amonestaciones y deben cumplir una fecha de sanción. Sus lugares los ocupan Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo y Milton Casco.
📋 Los 11 del Millonario para enfrentar a Vélez por la fecha 16 del #TorneoBetano Clausura 2025 ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/TzyDk1zgfA— River Plate (@RiverPlate) November 16, 2025
Las alternativas de River para clasificar a la Libertadores 2026
El Millonario tiene otras dos alternativas para acceder a la Copa Libertadores 2026 en caso de no quedar tercero en la Tabla Anual. En primer lugar, es ser campeón del Clausura, donde accedió a octavos de final más allá del resultado que obtenga frente a Vélez. En caso de no ganar el certamen y terminar cuarto en la general, necesitará que den la vuelta olímpica Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors porque, así, liberarán un cupo.
River, clasificado a octavos del Clausura
El Millonario, sin jugar, se clasificó el sábado a octavos de final del Torneo Clausura gracias a que Sarmiento de Junín igualó con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro 1 a 1. Así, el conjunto de Marcelo Gallardo se aseguró ser, al menos, octavo en la zona B. El máximo lugar al que puede aspirar es el cuarto lugar y, para ello, necesita doblegar a Vélez porque alcanzaría al Ciclón en 24 unidades y se quedaría con esa posición por diferencia de tantos.
¡Adentro el Millonario! @RiverPlate se clasificó a los octavos de final del #TorneoBetano Clausura 2025 🏆 pic.twitter.com/anbFSglkvO— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 16, 2025
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, en la previa de Vélez vs. River
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca Juniors.
- Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: River Plate (a definir).
- Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 3: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 4: Racing Club (a definir).
- Tabla Anual 5: Lanús (a definir).
- Tabla Anual 6: Tigre (a definir).
River, en zona de Sudamericana 2026
En la previa a su visita a Vélez, River marcha cuarto en la Tabla Anual con 52 puntos y en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El Millonario aspira a superar a Argentinos Juniors, que marcha tercero con 54 unidades y visita a las 20.15 a Estudiantes de La Plata, para terminar tercero e ingresar al repechaje del máximo certamen continental, la misma instancia en la que este año Boca Juniors fue eliminado por Alianza Lima de Perú.
Lo positivo para el Millonario es que el sábado Deportivo Riestra empató ante Godoy Cruz 1 a 1 y San Lorenzo frente a Sarmiento de Junín también 1 a 1 y ambos quedaron por detrás suyo en la Tabla Anual. El Malevo solo lo supera si es goleado por más de cinco goles por el Fortín.
River se juega su clasificación a la Copa Libertadores 2026
Bienvenidos al liveblog del camino de River Plate a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. El Millonario visita a Vélez Sarsfield este domingo a las 17 por la última fecha del grupo B del Torneo Clausura 2025 con el anhelo de obtener un cupo al máximo certamen continental del año próximo.
