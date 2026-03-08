La agenda de la TV del lunes: Djokovic, Cerúndolo y Báez en el Masters 1000 de Indian Wells, y las ligas de Europa
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 9 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Liga de España
- 17 Espanyol vs. Real Oviedo. Disney+
Serie A
- 16.45 Lazio vs Sassuolo. ESPN 3
Superliga de Turquía
- 14 Kayserispor vs. Trabzonspor. Fox Sports 2
FA Cup
- 16.30 West Ham vs. Brentford. Disney+
Segunda de España
- 16.30 Almería vs. Cultural Leonesa. Dsports (1616)
Copa Libertadores Sub 20
- 19 Belgrano vs. Liga de Quito, desde Ecuador. TyC Sports
TENIS
Indian Wells
- 15 La tercera rueda, con Novak Djokovic vs. Aleksandar Kovacevic, Francisco Cerúndolo vs. Jack Draper y Taylor Fritz vs. Alex Michelsen. ESPN 2 y Disney+
- 22 La tercera rueda, con Carlos Alcaraz vs. Arthur Rinderknech y Sebastián Báez vs. Daniil Medvedev. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Champions League Américas
- 20 Instituto vs. Boca. Los cuartos de final, juego 1. DSports 2
