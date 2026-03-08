LA NACION

La agenda de la TV del lunes: Djokovic, Cerúndolo y Báez en el Masters 1000 de Indian Wells, y las ligas de Europa

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

Francisco Cerúndolo se enfrenta con el británico Draper por la tercera rueda del Masters 1000 de Indian Wells
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 9 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Liga de España

  • 17 Espanyol vs. Real Oviedo. Disney+

Serie A

  • 16.45 Lazio vs Sassuolo. ESPN 3

Superliga de Turquía

  • 14 Kayserispor vs. Trabzonspor. Fox Sports 2

FA Cup

  • 16.30 West Ham vs. Brentford. Disney+
Taty Castellanos (derecha), el argentino que se hizo lugar en West Ham con goles
Segunda de España

  • 16.30 Almería vs. Cultural Leonesa. Dsports (1616)

Copa Libertadores Sub 20

  • 19 Belgrano vs. Liga de Quito, desde Ecuador. TyC Sports

TENIS

Indian Wells

  • 15 La tercera rueda, con Novak Djokovic vs. Aleksandar Kovacevic, Francisco Cerúndolo vs. Jack Draper y Taylor Fritz vs. Alex Michelsen. ESPN 2 y Disney+
  • 22 La tercera rueda, con Carlos Alcaraz vs. Arthur Rinderknech y Sebastián Báez vs. Daniil Medvedev. ESPN 2 y Disney+
Novak Djokovic jugará ante el norteamericano Aleksandar Kovacevic
BÁSQUETBOL

Champions League Américas

  • 20 Instituto vs. Boca. Los cuartos de final, juego 1. DSports 2
