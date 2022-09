Premier League: Emiliano Martínez puso fin a una racha de 12 partidos sin vallas invictas con Aston Villa

Aston Villa no tuvo un buen arranque de temporada en la Premier League, pero este viernes dio un paso hacia reencauzar su camino. Los dirigidos por Steven Gerrard vencieron por 1-0 al siempre difícil Southampton gracias al gol de Jacob Ramsey a los 40 minutos, en lo que fue también un partido fundamental para Emiliano Martínez, que cortó una muy extensa racha gracias a la valla invicta que firmó.

Esto se debe a que el arquero argentino terminó con una seguidilla de 12 partidos con los Villanos en los que recibió goles. Once de ellos llegaron en la liga, mientras que al inicio de la temporada actual se agregó también el encuentro contra Bolton, de tercera división, en la Copa de la Liga. La última vez que Martínez había logrado mantener el arco en cero había sido en abril, en un triunfo por 2-0 sobre el ya descendido Norwich City. En la selección argentina, por su parte, sí pudo sentir esa sensación en la victoria por 3-0 frente a Italia en la Finalissima, disputada el 1° de junio.

Antes del partido, los jugadores de Aston Villa y Southampton mantuvieron un minuto de silencio por la muerte de la Reina Isabel II Twitter @AVFCOfficial

A diferencia de lo que se vio en los últimos partidos, el ex arquero de Independiente y Arsenal no tuvo demasiado trabajo cerca de su área, en parte por la falta de efectividad de Southampton en el área rival y en parte por la buena labor defensiva del conjunto local, en particular del capitán Tyrone Mings. En fase ofensiva, Philippe Coutinho tuvo un muy buen desempeño, después de haber sido marginado por Tite en la reciente convocatoria de la selección brasileña para la última fecha FIFA antes del Mundial de Qatar.

De este modo, Aston Villa salió de los últimos puestos para colocarse decimotercero, aunque faltan aún siete partidos más por jugarse en esta fecha, incluyendo tres (Chelsea-Liverpool, Manchester United-Leeds y Crystal Palace-Brighton) que fueron pospuestos por falta de cuerpos policiales, derivados al funeral de la Reina Isabel II y la custodia de los jefes de Estado que estarán presentes en Londres.

Lo mejor del triunfo de Aston Villa sobre Southampton

En el otro resultado del inicio de la jornada 8, Nottingham Forest, que estuvo en boca de todos en el último mercado de pases por incorporar ¡22! jugadores nuevos a su plantel, perdió por 3-2 de local contra Fulham, otro de los recién ascendidos. Es el segundo partido al hilo en el que le marcan tres goles en el segundo tiempo para dar vuelta una ventaja inicial (su rival en aquella ocasión fue Bournemouth, el tercer equipo que subió desde el Championship), y si el sábado Leicester City vence a Tottenham cerrará la fecha en la última posición.