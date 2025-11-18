Premios FIFA The Best 2025: candidatos y cuándo se entregan

Para la presente edición de la gala se tiene en cuenta lo hecho entre 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025; hay dos argentinos nominados, uno a mejor arquero y otro a mejor hincha
- 3 minutos de lectura'
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ya dio a conocer los nominados para la gala del The Best 2025, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Alejo Ciganotto como únicos representante de la Argentina en la categoría de Mejor Arquero y Mejor Hincha, respectivamente. Para la presente edición se tiene en cuenta lo hecho entre 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. La votación está abierta hasta el 28 de noviembre y tienen votar los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas y femeninas cuyas federaciones son miembros de la FIFA, además de un periodista por país e hinchas.
En la categoría a Mejor Jugador no hay futbolistas argentinos nominados. Entre los 11 elegibles sobresalen el francés Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain), quien recibió el último Balón de Oro; Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid), Raphinha (Brasil y Barcelona), Mohamed Salah (Egipto y Liverpool) y Lamine Yamal (España y Barcelona). El máximo ganador es Lionel Messi, quien se llevo el premio en 2019, 2022 y 2023. Una “estrella” menos suman Cristiano Ronaldo (Portugal) y Robert Lewandoski (Polonia).
- La FIFA aún no dio a conocer la fecha de la ceremonia.
Todos los nominados al premio The Best
Mejor jugador
- Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain).
- Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain).
- Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München).
- Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid).
- Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain).
- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea).
- Pedri (España y Barcelona).
- Raphinha (Brasil y Barcelona).
- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool).
- Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain).
- Lamine Yamal (España y Barcelona).
⭐ Your nominees for #TheBest FIFA Men's Player 2025.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025
🗳️ Cast your vote now!
Mejor jugadora
- Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).
- Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).
- Aitana Bonmati (España y Barcelona).
- Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).
- Mariona Caldentey (España y Arsenal).
- Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).
- Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).
- Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).
- Patri Guijarro (España y Barcelona).
- Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).
- Lauren James (Inglaterra y Chelsea).
- Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).
- Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).
- Claudia Pina (España y Barcelona).
- Alexia Putellas (España y Barcelona).
- Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).
- Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).
Mejor DT de fútbol masculino
- Javier Aguirre (México).
- Mikel Arteta (Arsenal).
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain).
- Hansi Flick (Barcelona).
- Enzo Maresca (Chelsea).
- Roberto Martínez (Portugal).
- Arne Slot (Liverpool).
Mejor DT de fútbol femenino
- Sonia Bompastor (Chelsea).
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyonnais).
- Seb Hines (Orlando Pride).
- Renee Slegers (Arsenal).
- Sarina Wiegman (Inglaterra).
Mejor arquero
- Alisson Becker (Brasil y Liverpool).
- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid).
- Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City).
- Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa).
- Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München).
- David Raya (España y Arsenal).
- Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán).
- Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona).
Mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC).
- Cata Coll (España y Barcelona).
- Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais).
- Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea).
- Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride).
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion).
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United).
Premio a la Afición de la FIFA
- Alejandro Ciganotto (ARG).
- Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo).
- Zakho fans (IRQ).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Cuándo son los octavos de final del Torneo Clausura 2025
- 2
Ayrton Costa, cada día más firme en Boca: “La convivencia mejoró y eso se ve en la cancha”
- 3
Se definió todo: los cruces del torneo Clausura y la clasificación a las copas internacionales
- 4
Eliminatorias europeas: Países Bajos y Alemania golearon y se clasificaron al Mundial del 2026