Premios FIFA The Best 2025: candidatos y cuándo se entregan

Para la presente edición de la gala se tiene en cuenta lo hecho entre 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025; hay dos argentinos nominados, uno a mejor arquero y otro a mejor hincha

El premio FIFA The Best tiene como máximo ganador a Lionel Messi, ausente en esta edición, con tres galardones
El premio FIFA The Best tiene como máximo ganador a Lionel Messi, ausente en esta edición, con tres galardones

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ya dio a conocer los nominados para la gala del The Best 2025, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Alejo Ciganotto como únicos representante de la Argentina en la categoría de Mejor Arquero y Mejor Hincha, respectivamente. Para la presente edición se tiene en cuenta lo hecho entre 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. La votación está abierta hasta el 28 de noviembre y tienen votar los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas y femeninas cuyas federaciones son miembros de la FIFA, además de un periodista por país e hinchas.

En la categoría a Mejor Jugador no hay futbolistas argentinos nominados. Entre los 11 elegibles sobresalen el francés Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain), quien recibió el último Balón de Oro; Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid), Raphinha (Brasil y Barcelona), Mohamed Salah (Egipto y Liverpool) y Lamine Yamal (España y Barcelona). El máximo ganador es Lionel Messi, quien se llevo el premio en 2019, 2022 y 2023. Una “estrella” menos suman Cristiano Ronaldo (Portugal) y Robert Lewandoski (Polonia).

Lamine Yamal quedó segundo en la gala del Balón de Oro y se perfila como candidato a ganar el FIFA The Best
Lamine Yamal quedó segundo en la gala del Balón de Oro y se perfila como candidato a ganar el FIFA The Best
  • La FIFA aún no dio a conocer la fecha de la ceremonia.

Todos los nominados al premio The Best

Mejor jugador

  • Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain).
  • Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain).
  • Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München).
  • Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid).
  • Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain).
  • Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea).
  • Pedri (España y Barcelona).
  • Raphinha (Brasil y Barcelona).
  • Mohamed Salah (Egipto y Liverpool).
  • Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain).
  • Lamine Yamal (España y Barcelona).

Mejor jugadora

  • Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).
  • Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).
  • Aitana Bonmati (España y Barcelona).
  • Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).
  • Mariona Caldentey (España y Arsenal).
  • Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).
  • Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).
  • Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).
  • Patri Guijarro (España y Barcelona).
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).
  • Lauren James (Inglaterra y Chelsea).
  • Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).
  • Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).
  • Claudia Pina (España y Barcelona).
  • Alexia Putellas (España y Barcelona).
  • Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).
  • Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).

Mejor DT de fútbol masculino

  • Javier Aguirre (México).
  • Mikel Arteta (Arsenal).
  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain).
  • Hansi Flick (Barcelona).
  • Enzo Maresca (Chelsea).
  • Roberto Martínez (Portugal).
  • Arne Slot (Liverpool).
Enzo Maresca, DT del Chelsea de Enzo Fernández, pelea por ser elegido como el mejor DT del mundo
Enzo Maresca, DT del Chelsea de Enzo Fernández, pelea por ser elegido como el mejor DT del mundo

Mejor DT de fútbol femenino

  • Sonia Bompastor (Chelsea).
  • Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyonnais).
  • Seb Hines (Orlando Pride).
  • Renee Slegers (Arsenal).
  • Sarina Wiegman (Inglaterra).

Mejor arquero

  • Alisson Becker (Brasil y Liverpool).
  • Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid).
  • Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City).
  • Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa).
  • Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München).
  • David Raya (España y Arsenal).
  • Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán).
  • Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona).
Emiliano 'Dibu' Martínez es uno de los dos argentinos ternados para los FIFA The Best 2025
Emiliano 'Dibu' Martínez es uno de los dos argentinos ternados para los FIFA The Best 2025

Mejor arquera

  • Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC).
  • Cata Coll (España y Barcelona).
  • Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais).
  • Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea).
  • Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride).
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion).
  • Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United).

Premio a la Afición de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto (ARG).
  • Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo).
  • Zakho fans (IRQ).
