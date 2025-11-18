Octavos de final del Torneo Apertura 2025: días y horarios de todos los partidos

La Liga Profesional (LPF) oficializó este martes el cronograma de octavos de final del Torneo Clausura 2025 y los ocho partidos se disputará entre el sábado 22 y el miércoles 26 de noviembre. Todos los encuentros se podrán seguir minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

La primera instancia de eliminación directa comenzará con Vélez vs. Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani y seguirá con Central Córdoba de Santiago del Estero vs. San Lorenzo. El domingo la actividad iniciará en Rosario con Central vs. Estudiantes de La Plata, clubes que se midieron en la misma instancia en el Apertura y también en el Gigante de Arroyito con victoria para el local. Luego, Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba en la Bombonera.

Rosario Central y Estudiantes de La Plata jugaron en los octavos de final del Torneo Apertura y ganó el Canalla Silvio Moriconi - FOTOBAIRES

El lunes 24 habrá tres cotejos, con Racing vs. River como plato estelar a las 19.30 en un Cilindro de Avellaneda con público de la Academia porque, según trascendió, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) levantará la sanción que pesa por el recibimiento al equipo de Gustavo Costas en las semifinales de la Copa Libertadores vs. Flamengo. Ambos equipos se vieron las caras recientemente en los cuartos de la Copa Argentina con victoria de elenco de Marcelo Gallardo 1 a 0. Antes, Deportivo Riestra recibirá a Barracas Central en el Guillermo Laza y, después, Unión será local en Santa Fe de Gimnasia de La Plata.

Los octavos concluirán entre semana, el día 26, con el choque entre Lanús y Tigre. El Granate afrontará el próximo sábado la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro en Paraguay y, en consiguiente, tiene cuatro días de descanso para su duelo ante el Matador.

Lanús jugará, antes del partido ante Tigre por los octavos de final, la definición de la Copa Sudamericana 2025 LUIS ROBAYO - AFP

Los partidos se desarrollarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El ganador avanzará a los cuartos, previstos para el fin de semana del domingo 30 de noviembre. La definición, tal se oficializó días atrás, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Cronograma de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba - Domingo 23 de noviembre a las 20.

Vélez vs. Argentinos Juniors - Sábado 22 de noviembre a las 20.

Lanús vs. Tigre - Miércoles 26 de noviembre a las 21.30.

Racing vs. River Plate - Lunes 24 de noviembre a las 19.30.

Rosario Central vs. Estudiantes - Domingo 23 de noviembre a las 17.30.

Central Córdoba vs. San Lorenzo - Sábado 22 de noviembre a las 22.

Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata - Lunes 24 de noviembre a las 22.

Deportivo Riestra vs. Barracas Central - Lunes 24 de noviembre a las 17.

El cuadro de octavos de final del Torneo Clausura 2025 Canchallena

14 clubes no superaron la primera etapa del Torneo Clausura 2025 y quedaron eliminados. Se trata de Banfield, Belgrano de Córdoba, Huracán, Defensa y Justicia, Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Newell’s, Sarmiento de Junín, San Martín de San Juan, Independiente, Atlético Tucumán, Instituto de Córdoba, Godoy Cruz y Platense.

Con excepción del Calamar, que el 20 diciembre disputará el Trofeo de Campeones contra el ganador del Clausura en el estadio Único de San Nicolás, todos concluyeron su año y no volverán a competir hasta 2026.