Sorteo del Mundial 2026: cuándo y dónde es

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo el sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 el próximo viernes 5 de diciembre sin todavía haberse confirmado los 48 países que competirán en el certamen que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo.

El evento está programado a las 13 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los tres anfitriones ya tienen asignado su lugar: los mexicanos serán cabeza de serie en el A; los canadienses en el B; y los estadounidenses en el C.

Alemania selló su clasificación al Mundial 2026 esta semana en las eliminatorias europeas Matthias Schrader - AP

Al haber más competidores, el formato de juego se modificó. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una rueda y los dos mejores de cada zona más los ocho mejores terceros entre todos los grupos avanzarán a 16avos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. En total se jugarán 104 partidos en 38 días.

Camino al Mundial 2026

Mientras se disputa la última fecha del año de la FIFA, seis seleccionados obtuvieron su boleto a la próxima Copa del Mundo y hay 34 clasificados. Restan 12 cupos.

En África las eliminatorias concluyeron con plazas para Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) cuenta con nueve boletos más uno al repechaje internacional que lo obtuvo República Democrática del Congo en un playoff en el que también compitieron Nigeria, Camerún y Gabón.

República Democrática del Congo jugará el repechaje internacional para acceder al Mundial 2026 AP

En América del Sur (Conmebol) y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) los certámenes clasificatorios concluyeron en septiembre. En la primera la Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia obtuvieron las seis plazas mientras que Bolivia accedió a la repesca internacional. De Oceanía, Nueva Zelanda accedió a la Copa del Mundo y Nueva Caledonia disputará la reclasificación.

En Europa, la UEFA cuenta con 16 boletos y, de momento, se definieron siete porque esta semana Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos se agregaron a Inglaterra, que obtuvo su plaza en octubre. Restan nueve lugares y algunos de ellas se deciden este martes.

Por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) entraron al Mundial 2026 Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Ya no hay cupos directos y entre Irak y Emiratos Árabes Unidos sale el representante del continente para el repechaje internacional.

Por último, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tiene 6,5 cupos que se sumarán a los tres países organizadores que son Estados Unidos, Canadá y México. Los tres equipos que accederán directamente y los dos que jugarán el repechaje internacional se deciden esta semana.

Países clasificados al Mundial 2026

Concacaf (Norteamérica) : Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador).

: Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador). Conmebol (Sudamérica) : Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. OFC (Oceanía) : Nueva Zelanda.

: Nueva Zelanda. AFC (Asia) : Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

: Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita. CAF (África) : Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. UEFA (Europa): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.

La selección argentina será cabeza de serie de uno de los grupos del Mundial 2026 Marta Lavandier� - AP�

El repechaje internacional lo disputarán seis selecciones, todas en un mismo certamen, y hasta el momento están clasificados Bolivia, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia. Los equipos en cuestión se dividirán en dos llaves. En cada lado del cuadro, los países con peor ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se enfrentarán en una semifinal a partido único y el ganador avanzará a la definición frente al de mejor ubicación en el escalafón de la FIFA. Se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en México, en los estadios BBVA de Monterrey y Akron de Guadalajara; es decir después del sorteo de la Copa del Mundo.

Para México será su tercera vez como organizador de un Mundial porque también recibió las ediciones de 1970, que ganó Brasil, y de 1986, cuando también festejó la Argentina. Ambas finales se disputaron en el estadio Azteca, que es remodelado para 2026: recibirá el partido inaugural.

En el caso de Estados Unidos, será anfitrión por segunda ocasión luego de 1994, cuando Brasil logró el tetracampeonato. En ese país se conocerá al campeón de la próxima Copa del Mundo: el MetLife Stadium de Nueva Jersey fue elegido para la final. Canadá, por su parte, nunca fue sede de una cita ecuménica. En total serán 16 sedes las que albergarán partidos del campeonato. Las 14 restantes ciudades son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Philadelphia, Seattle y San Francisco en Estados Unidos; Guadalajara y Monterrey en México; y Toronto y Vancouver en Canadá.