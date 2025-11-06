Premios The Best: Emiliano Martínez y un hincha, los argentinos que compiten por un galardón individual

FIFA dio a conocer este jueves a los nominados para los premios The Best de 2025, que reconocerán a los futbolistas y entrenadores más destacados del año. Entre las figuras seleccionadas hay un argentino que se destaca: Emiliano Martínez, que vuelve a competir en el rubro de mejor arquero del mundo, en pos de revalidar esa condición. Además, otros seis jugadores nacidos en el país fueron incluidos entre los 88 candidatos a la formación ideal masculina de la temporada.

A partir de un esquema táctico predeterminado, con votos a los candidatos en las distintas posiciones, los electores arman el mejor equipo del año. Entre ellos aparecen siete nativos argentinos: nuevamente ‘Dibu’ como arquero; entre los defensores, Nicolás Otamendi; entre los mediocampistas, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, y Lionel Messi y Lautaro Martínez figuran entre los atacantes, puesto en el que aparece también Mateo Retegui, que integra ahora la selección de Italia.

La ausencia que sorprende en esta nómina es la de Julián Alvarez. El delantero campeón del mundo en Qatar 2022 viene de jugar su primera temporada en Atlético de Madrid, en la que obtuvo 29 goles y 8 asistencias en 57 partidos. Esos números, y su condición de jugador clave para el equipo colchonero, vuelven aun más llamativa su omisión en la mejor alineación del año.

Los 88 jugadores elegidos por FIFA disponibles para votar la conformación del mejor equipo de la temporada 2024/2025. Captura

Emiliano Martínez, también campeón mundial en Qatar y pieza crucial desde entonces en Aston Villa, intentará repetir el galardón. Comparte la terna con colegas de peso: Thibaut Courtois, de Real Madrid; Alisson Becker, de Liverpool; Giangluigi Donnarumma, ganador de la Champions League en Paris Saint-Germain (hoy, en Manchester City); el histórico Manuel Neuer, de Bayern; David Raya, de Arsenal; Yann Sommer, subcampeón de Europa en Inter, de Milán, y Wojciech Szczęsny, de Barcelona.

Otro dato que atañe a la Argentina en esta entrega es la nominación a Alejo Ciganotto, el joven que fue postulado al premio FIFA Fan Award, que distingue el gesto más destacado de un aficionado. Ciganotto se ha hecho famoso por viajar a dedo a acompañar a Racing en cada partido que jugó en Sudamérica durante 2024.

“Combinando caminatas y autostop, siguió cada paso de su camino hacia la victoria en la Copa Sudamericana el año pasado", dice su identificación en FIFA. Que destaca que ya en mayo de este año recorrió más de 7000 kilómetros, pasando por Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria sobre Bucaramanga en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Compite contra el español Manuel Cáceres, “Manolo el del Bombo“, fallecido a principios de 2025 a los 76 años, y con Zakho Fans, de Irak, una hincada que lanzó miles de muñecos de peluche al campo de juego en ocasión de un partido de la Liga de las Estrellas Iraquíes, que fueron donados a niños enfermos.

Las categorías se definen por sufragio de capitanes, entrenadores, periodistas especializados y aficionados registrados en FIFA.com, en todos los casos, con un mismo peso porcentual. La posibilidad de elegir está abierta desde este jueves hasta el viernes 28 de noviembre a las 23.59. Los votantes deben basarse en el desempeño de los nominados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, período en el que se evaluó el rendimiento para establecer los candidatos. La gala de premiación aún no tiene fecha; se desarrollaría en enero de 2026.

El premio The Best al mejor jugador masculino de FIFA tiene 11 postulantes, entre ellos, Ousmane Dembélé, de Paris Saint-Germain, que ganó el Balón de Oro; Kylian Mbappé, de Real Madrid; Harry Kane, de Bayern; Mohamed Salah, de Liverpool, y Lamine Yamal, de Barcelona. El año pasado el brasileño Vinícius Júnior se llevó la distinción, escoltado por Rodri Hernández y Jude Bellingham, y hoy ni siquiera figura entre los nominados.

El proceso de selección y votación contempla también premios individuales y la mejor alineación femenina. Los usuarios registrados pueden armar su equipo ideal con una formación predeterminada, eligiendo un arquero, hasta cuatro defensores, cuatro volantes y tres atacantes.

Con la presencia consolidada de Messi y una nueva camada de talentos que se vuelven habituales en estas consideraciones, como Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Argentina mantiene su protagonismo en el máximo nivel del fútbol internacional. Aunque en esta ocasión solamente Dibu Martínez compite directamente por un trofeo individual, la huella nacional sigue presente en el escenario de los mejores del mundo.