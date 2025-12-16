Premios The Best: Santiago Montiel ganó el Puskas al mejor gol del año

La FIFA vivirá este martes una de sus noches más esperadas del año con la entrega de los premios The Best 2025, cuya décima edición se celebrará en Doha, Qatar, durante una cena de gala que reunirá a unos 800 invitados y estará encabezada por el presidente del organismo, Gianni Infantino. La ceremonia comenzará a las 14 de la Argentina y será transmitida en vivo por los canales oficiales de la FIFA. Se realizará en la víspera de la final de la Copa Intercontinental, que disputarán París Saint-Germain y Flamengo en el estadio Áhmad bin Ali un día más tarde.

Sin embargo, la Casa Madre del fútbol mundial va anticipando en la cuenta regresiva a la ceremonia, a los ganadores de algunos de los rubros. En la mañana de este martes, se conoció una gran noticia para la Argentina: Santiago Montiel, delantero de Independiente, recibió el Premio Puskas por su golazo en los octavos de final del Torneo Apertura, ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Una impactante chilena desde afuera del área venció al arquero Centurión y le dio al Rojo el triunfo por 1 a 0 y el pase a los cuartos de final del certamen.

El gol de Montiel

¡SEÑORAS Y SEÑORES! ¡TENEMOS EL GOL DEL AÑO! GOLAZO DE CHILENA DE SANTIAGO MONTIEL DESDE LA PUERTA DEL ÁREA PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE.



Perdió Dibu

Más temprano, además, se develó que Gianluigi Donnarumma fue elegido como mejor arquero. El guardavallas de Manchester City se impuso entre otros al argentino Dibu Martínez, ganador en dos ocasiones del galardon (2022 y 2024). Los otros ternados eran Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milán) y Wojciech Szczęsny (Barcelona).

Es un año perfecto para el arquero italiano, que después de alzar la Champions League con PSG, también conquistó el tradicional Balón de Oro a mejor arquero. Ahora, es dirigido por Pep Guardiola en Manchester City, protagonista en la lucha por la Premier League.

FIFA también anunció como mejor arquera de la temporada a Hannah Hampton, futbolista de Chelsea y de la selección de Inglaterra, con la que este año conquistó la Eurocopa celebrada en Suiza.

La portera de Inglaterra, Hannah Hampton, reacciona después de una parada durante una tanda de penaltis al final del partido de fútbol de la final de la Eurocopa Femenina 2025 entre Inglaterra y España en el St. Jakob-Park en Basilea, Suiza, el domingo 27 de julio de 2025. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino - AP

En el rubro mejor gol femenino, el aclamado Premio Martha fue a manos de una mexicana, Lizbeth Ovalle, por su excelsa definición durante un partido entre su equipo, Tigres, y Chivas. La Maga, como la llaman, utilizó un recurso muy poco ortodoxo, casi una pirueta que quedó bautizada como “camaronsín”.

La locura de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025

Además, se anunció al Dr. Andreas Harlass-Neuking como ganador del Premio Fair Play de la FIFA 2025. Médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg desde 1995, en abril último, antes de un importante partido de la 2.Bundesliga entre el Ratisbona y el Magdeburgo un aficionado del equipo local se desplomó. Harlass-Neuking se enteró de la situación por los jugadores y acudió rápidamente a la zona de aficionados locales, saltando una barrera y reanimando al aficionado. El médico experimentado también se aseguró de que el aficionado de Magdeburgo estuviera lo suficientemente estable como para ser trasladado a un hospital local. Esta acción le valió el galardón de la FIFA.

La ceremonia completa

Durante la gala se entregarán los premios a:

Mejor jugador

Mejor jugadora

Mejor entrenador masculino y femenino

Mejor arquero y arquera

Premio a la mejor hinchada

Premio Fair Play

Premio Puskás (mejor gol del año masculino)

Premio Marta (mejor gol del año femenino)

En la categoría principal masculina, los grandes favoritos son Ousmane Dembélé, reciente Balón de Oro y figura del PSG; Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid y capitán de Francia; y Lamine Yamal, la joya del Barcelona y de la selección española. La lista se completa con Achraf Hakimi, Harry Kane, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah y Vitinha.

Entre los entrenadores nominados aparecen Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal), Javier Aguirre (México) y Arne Slot (Liverpool).

Y Kishi Núñez es candidata en los premios The Best de la FIFA 2025 para el Premio Marta, que reconoce el mejor gol femenino, por su espectacular golazo de larga distancia con la selección argentina ante Costa Rica en el Mundial Sub 20 de 2024.

Fuera del campo de juego, Alejandro (Alejo) Ciganotto, hincha de Racing, está nominado al Premio a la Hinchada The Best por su travesía terrestre para acompañar a la Academia en sus campañas continentales, con viajes de miles de kilómetros por Sudamérica.

Messi, ausente pero presente

Por primera vez Lionel Messi no figura entre los nominados a mejor jugador del mundo, un dato histórico que marca un quiebre en la última era del fútbol.

Sin embargo, el capitán argentino sí estará involucrado en la gala, ya que es uno de los delanteros elegibles para integrar el Once Ideal de la temporada, junto a otros campeones del mundo como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Messi con el premio The Best conseguido en febrero de 2023 Michel Euler - AP

Todos los nominados

Mejor jugador del año: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Achraf Hakimi, Harry Kane, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah y Vitinha.

Mejor DT del año: Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot.

Mejor jugadora del año: Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Aitana Bonmati, Lucy Bronze, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Patri Guijarro, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexa Putellas, Alessia Russo y Leah Williamson.

Mejor DT fútbol femenino: Sonia Bompastor, Jonatan Giraldez, Seb Hines, Renee Slegers y Sarina Wiegman.

Mejor arquera: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Hannah Hampton, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.