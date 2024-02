escuchar

Luego del 3 a 3 frente a Paraguay en Caracas por la segunda fecha del cuadrangular final, Javier Mascherano, el entrenador del seleccionado argentino Sub 23 que actúa en el Preolímpico de Venezuela, habló del crucial duelo del próximo domingo contra Brasil: “Va a ser un partido muy exigente, a todo o nada. Es el último. Tenemos que pensar en positivo y rendir al máximo”, comentó.

El empate conseguido sobre el cierre del encuentro de este jueves, después de un 1-0 y de dos derrotas parciales (1-2 y 2-3), dejó a Argentina en una situación incómoda, angustiante, que depende de que lo que pase entre Venezuela y Brasil en el cierre de la jornada. Se clasificarán para los Juegos Olímpicos de París dos de los cuatro equipos que quedan en el certamen.

🇦🇷🗣 MASCHERANO: "CAPAZ QUE MIS CRÍTICOS TIENEN SUERTE Y ME QUEDA UN SOLO PARTIDO"



Javier Mascherano habló en conferencia de prensa luego del agónico empate ante Paraguay y dejó está curiosa frase sobre su futuro con la Selección Argentina. pic.twitter.com/TSKY9Pp9iV — TyC Sports (@TyCSports) February 8, 2024

Con varias figuras, el equipo de AFA tiene inciertas perspectivas y no obtiene la identidad ni la solidez que se espera de él. “Capaz que tienen suerte y queda un solo partido”, aludió Mascherano a sus detractores y al clásico con Brasil, como posible último encuentro de su ciclo como DT del equipo. “Yo no puedo estar pensando en lo que dicen de mí. Acepto las críticas de donde vengan y como vengan. Si la gente me critica, debe de pensar que no lo hago bien. Y está perfecto, es su opinión. Y no digo que no tenga razón; puede que tenga razón. Sólo me enfoco en dar lo mejor de mí para ayudar a los jugadores”, añadió. La mordaz etiqueta #Menoscherano había sido tendencia en Twitter durante el juego y después.

En tanto, sobre el rendimiento de sus dirigidos frente a los paraguayos, el DT analizó: “Lo que hicimos en los primeros 20 minutos fue muy bueno, con muchas situaciones de gol, pero cometimos el error de meter a Paraguay en partido al proponer un ida y vuelta. Nos hicieron dos goles de pelota parada cuando en estos días habíamos hablado de que no teníamos que hacer faltas para no darle esa chance a Paraguay. Pero son acciones del juego”.

Federico Redondo acaba de conseguir el gol del 3-3 que le da más aire al seleccionado argentina con miras a la clasificación para París 2024. Matías Delacroix - AP

El santafesino encontró otro aspecto positivo como para rescatar. “Me quedo con el valor que mostraron los chicos para llegar al empate”, se satisfizo. Como también con una buena nueva con miras al duelo decisivo con Brasil: contará nuevamente con Gonzalo Luján y Valentín Barco, que recibieron una sola la fecha de suspensión y la cumplieron frente a Paraguay. En contraste, no dispondrá de Federico Redondo, porque acumula dos tarjetas amarillas, ni de Juan Nardoni, lesionado.

“No pudimos poner el mismo equipo y este partido fue muy exigente en lo físico, pero pondremos lo mejor, como en cada uno de los partidos”, cerró Mascherano con perspectiva al cruce con los brasileños, que tiene día y lugar, domingo en Caracas, pero todavía no hora.

Javier Mascherano no logra la mejor expresión de la selección a la que conduce, que es buena en ataque pero vulnerable en defensa y no forma una identidad. FEDERICO PARRA - AFP

Con un gol in extremis del mediocampista Redondo, la Argentina rescató el 3-3 que mantuvo un poco más viva su esperanza de clasificarse para París 2024. Paraguay quedó al frente del cuadrangular final con 4 puntos tras dos jornadas; el seleccionado de AFA suma 2 unidades y depende de sí para clasificarse, pero está obligado a ganar el mayor clásico sudamericano en la última jornada.

En un trepidante duelo en el estadio Brígido Iriarte, de la capital venezolana, el cuadro albiceleste pegó primero cuando el delantero Pablo Solari anotó a los 3 minutos al rematar un centro del mediocampista Cristian Medina.

Compacto de Argentina 3 vs. Paraguay 3

Paraguay niveló a los 42 en una jugada de balón detenido y con ayuda del azar. Un potente disparo del mediocampista Diego Gómez (compañero de Lionel Messi en Inter Miami) se desvió en Santiago Castro y descolocó al arquero Leandro Brey. Luego el zaguero Alan Núñez puso en ventaja a la Albirroja al definir tras un centro de Gómez. Pero Thiago Almada igualó con un gol de penal, por una falta contra Luciano Gondou.

Los paraguayos restablecieron su ventaja a los 45 minutos de la segunda mitad gracias a una exquisita jugada individual del atacante Tiago Caballero. Y la Argentina, que no bajó los brazos, gritó con alma y vida el tanto del 3-3 conseguido por Redondo, que aprovechó un rebote dado por el arquero Ángel González y convirtió casi en el séptimo minuto de tiempo añadido.

🇦🇷🏅 MASCHERANO: "METIMOS A PARAGUAY EN EL PARTIDO CON ERRORES NUESTROS"



Javier Mascherano habló tras el agónico empate ante Paraguay y se refirió a la actuación de la Albiceleste en el encuentro. pic.twitter.com/me8Awveh8u — TyC Sports (@TyCSports) February 8, 2024

“Las situaciones que tuvieron ellos fueron por errores nuestros. Tenemos que ganar sí o sí el domingo”, declaró el volante ofensivo Almada, el único campeón del mundo de mayores que protagoniza el Preolímpico.

