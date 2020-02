El festejo del cuerpo técnico de Batista con los jugadores, no bien terminó el partido con Colombia Fuente: AFP

Fernando Batista estaba feliz. El entrenador de la selección argentina Sub 23 se mostró conforme con el trabajo de los chicos y le agradeció al plantel el esfuerzo y el juego demostrado para lograr no solo la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sino también dar la vuelta olímpica, siendo una fecha antes campeones del Preolímpico de Colombia.

"Poder clasificarnos para los JJOO, que era el primer objetivo, una fecha antes. Y después lograr el torneo es buenísimo. Estoy muy contento por el proceso, por el proyecto, lo que venimos trabajando. Estos 23 jugadores están haciendo un torneo increíble. Haber ganado seis partidos seguidos y con mucha humildad, por momentos jugando muy bien. El que no juega, ayuda. Y el que juega, deja el alma. Esto es para todo el fútbol argentino, los que trabajamos en infantiles. Este es el camino. A disfrutar", comentó en la conferencia de prensa posterior al partido en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga.

Batista reconoció que el final se hizo cuesta arriba, sobre todo por el descuento de penal de Colombia y la expulsión de Agustín Urzi, el volante de Banfield: "¿Si temí por la victoria? Y... Colombia tiene muy buenos jugadores, con un hombre menos se complicó. Gaich no podía aguantar la pelota arriba, Mac Allister tuvo que recostarse sobre la izquierda y responder a un desgaste mayor. Pero ya está. Quedó atrás. Ahora tenemos que disfrutar y pensar en el último partido con Brasil, que también vamos a querer ganar". Argentina cerrará su participación el domingo ante Brasil.

"Todos los partidos fueron complicados, y más en instancias decisivas. Todos se juegan por algo. Los últimos 20 minutos ante Colombia estuvimos complicados. En el segundo tiempo fuimos superiores hasta el penal y la expulsión. Hoy estuvimos mucho más firmes defensivamente, trabajamos mejor el juego aéreo y le cortamos a Colombia los pasillos de pase. Más allá del final, también hubo cosas positivas durante este partido", destacó el entrenador del seleccionado argentino Sub 23.

Batista, satisfecho tras la clasificación argentina a Tokio 2020 Fuente: AP

Y también se refirió al partido de cierre, el domingo por la noche, con el pase y el título dentro del bolsillo: "Con Brasil vamos a tratar de formar el mejor equipo posible. Se corrió mucho ante Colombia, hay un desgaste, pero lo vamos a tomar con la seriedad que se merece. ¿Si me gustaría dejar afuera a Brasil de los Juegos Olímpicos? No, yo disfruto de mi equipo argentino. No pienso en otra cosa. Ese es un problema de ellos, yo disfruto que ya clasificamos y salimos campeones".