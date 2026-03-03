Paro del fútbol argentino: todo lo que se sabe de la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los 30 clubes que compiten en la Liga Profesional (LPF) ratificaron este martes el paro de la fecha 9. Es en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, están acusados de evasión fiscal y retención de aportes y fueron citados a declaración indagatoria.

La medida de fuerza, que afecta a todas las categorías masculinas y femeninas del fútbol argentino, se mantiene para llevarse a cabo entre el 5 y 8 de marzo. Para esos días estaba programada la novena jornada del Torneo Apertura 2026, la cual quedará pendiente y se desarrollará más adelante, por lo que el fin de semana venidero no habrá partidos.

Al menos tres clubes salieron a la cancha en la octava fecha con una remera en repudio al accionar de la Justicia FACUNDO MORALES - AFP

Con un calendario muy apretado por el Mundial 2026, la jornada se reprogramará para después de la última jornada, la número 16. Es decir que tendrá lugar el fin de semana del domingo 3 de mayo. Una semana después (el domingo 10) arrancarán los octavos de final mientras que los cuartos de fina serán en la semana siguiente.

La novena jornada del Torneo Apertura 2026 tenía previsto comenzar con el choque entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia. Entre los partidos más atractivos sobresalen Rosario Central vs. Tigre; el clásico San Lorenzo vs. Independiente; y Racing vs. Huracán. Además, Central Córdoba vs. Boca y River vs. Atlético Tucumán cerrarían la fecha.

Así se iba a jugar la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, suspendida

Jueves 5 de marzo

18.30: Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia (Zona A).

Viernes 6 de marzo

17: Barracas Central vs. Banfield (Zona B)

17: Platense vs. Estudiantes (Zona A)

19.45: Vélez vs. Newell’s (Zona A)

22: Unión vs. Talleres (Zona A)

22: Rosario Central vs. Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (Interzonal)

19.15: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)

21.30: Racing vs. Huracán (Zona B)

21.30: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17: Gimnasia de La Plata vs. Argentinos Juniors (Zona B)

17: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B)

19.15: Central Córdoba vs. Boca (Zona A)

21.15: River vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

Tapia y Toviggino están acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones. La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante el pasado jueves. También se les prohibió salir del país -aún cuando a Tapia se le dio permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil-.

Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.