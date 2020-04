Desabato fue apresado en pleno campo de juego por la policía paulista Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 07:00

Este lunes se cumplen 15 años de un episodio que conmovió en su momento al ambiente del fútbol y marcó un hito en la historia del deporte vinculado con el racismo, cuando el defensor argentino Leandro Desábato -hoy entrenador de Estudiantes- fue arrestado en San Pablo después de un partido en el que había proferido términos discriminatorios hacia el delantero brasileño Grafite .

Fue el mismo delantero del San Pablo el que denunció a Desábato en el transcurso del 3-1 que el equipo local había consumado a expensas de Quilmes por el Grupo 4 de la Copa Libertadores. Grafite había sido expulsado por el árbitro uruguayo Martín Vázquez a los 45 minutos del primer tiempo al igual que Carlos Arano, de Quilmes, en un tumulto en el que también había participado Desábato.

El resto del encuentro transcurrió de forma normal y los paulistas superaron con claridad al Quilmes entonces dirigido por Gustavo Alfaro, en el que entre otros jugaban Nelson Vivas, Matías Almeyda, Agustín Alayes y Miguel Caneo. Pero Desábato fue detenido antes de bajar los vestuarios del Morumbí, en el campo mismo, por el comisario Oswaldo Gonzalvez, que había tomado la denuncia formulada por Grafite: "el jugador argentino me llamó 'negro' y 'macaco'".

Técnicamente la imputación fue de "injuria calificada" y bajo esa orden legal Desábato pasó la noche en una comisaría cercana al estadio, al tiempo que era acompañado por los dirigentes de Quilmes (la delegación era encabezada por José Luis Meiszner) y patrocinado por el cónsul argentino adjunto en San Pablo.

Oficializado el pedido de excarcelación, había que esperar que se expidiera el juez de turno y fijara la fianza correspondiente, lo cual tuvo un desenlace recién 40 horas después de finalizado el partido, jugado el 13 de abril de 2005.

Grafite tenía plazo hasta septiembre de ese año para confirmar la querella, pero luego desistió: "Ya he pasado esa página en mi vida, él ya pagó bastante por lo que hizo". Desábato respondió entonces: "Si es así, enhorabuena, pero por las dudas no vamos a hablar mucho. A ver si no la levanta".

Tres lustros después, el delantero brasileño continúa en actividad pese a sus 41 años, en el Atlético Paranaense ; mientras que Desábato, de la misma edad, se retiró en junio de 2018 y actualmente es el director técnico de Estudiantes de La Plata.

Aunque pasó el tiempo, y más allá del revuelo que generó aquel incidente, las polémicas por declaraciones y cánticos racistas continuaron. Sin ir más lejos, el 17 de febrero último el jugador Moussa Marega, del Porto, abandonó la cancha en medio de una crisis nerviosa, tras soportar que cada vez que tocaba la pelota un grupo de hinchas del Vitoria Guimaraes imitaran los sonidos guturales de los monos.